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Макрон приїхав в Казахстан та похвалив Токаєва: не став на бік РФ у питанні України
16:55 01.11.2023 |
Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні, 1 листопада, прибув до Казахстану та зустрівся зі своїм колегою Касимом-Жомартом Токаєвим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У ході зустрічі французький лідер похвалив свого колегу за відмову стати на бік Москви у питанні України. Макрон також уточнив, що країни підписали декларацію про наміри щодо партнерства в галузі рідкісноземельних та рідкісних металів.
"Франція цінує... шлях, яким ви йдете для своєї країни, відмовляючись бути васалом будь-якої влади і прагнучи будувати численні та збалансовані відносини з різними країнами", - зазначив він під час переговорів із Токаєвим.
Варто зауважити, що ні Казахстан, ні Узбекистан, який також незабаром відвідає Макрон, не визнали "анексію" українських територій Росією.
Реакція РФ
У Кремлі вже відреагували на такий візит. Зокрема, прессекретар президента Дмитро Пєсков заявив, що РФ "дуже високо цінує" свої відносини з Казахстаном.
Також він додав, що Казахстан як суверенна держава може розвивати зв'язки з будь-якими країнами.
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