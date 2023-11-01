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Покаялися перед Путіним: Російські мільярдери Фрідман і Авен назвали помилкою інвестиції за кордон
16:50 01.11.2023 |
Російські мільярдери Пьотр Авєн і Михайло Фрідман назвали помилкою свої мільярдні інвестиції в європейські країни.
"Мені не дали вибору, мене витиснули... Сьогодні той факт, що ми вклали гроші в Англію, виглядає колосальною помилкою", - заявив Фрідман агентству Bloomberg.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він жив у Лондоні, хоча і скаржився на санкції. У жовтні він спочатку переїхав до Ізраїлю, а після загострення безпекової ситуації у цій країні - до Москви.
"У мене величезний будинок і сад, і британська влада не дозволила мені найняти ні прибиральницю, ні садівника... Мені доводилося бути вдома щовечора і двічі на тиждень проходити перевірку в поліцейській дільниці. Я також не міг користуватися своєю машиною і був змушений користуватися громадським транспортом, а мій будинок далеко від метро", - поскаржився Фрідман.
Його бізнес-партнер Пьотр Авєн має громадянство Латвії і виїхав до цієї країни з Великої Британії минулого року. Тепер він також називає інвестиції у європейські країни помилкою і скаржиться на "психологічний тиск" через санкції.
За його словами, ще у липні 2022 року при вильоті з Великої Британії до Прибалтики поліція допитувала його в аеропорту Лондона протягом трьох годин і в якийсь момент запитала, чому він та його партнери вклали мільярди на Заході та розмістили свій головний офіс в Англії. "Через помилку!", - відповів мільярдер.
Фрідман та Авєн стверджують, що не розуміють, чому проти них запровадили санкції. Західні бізнесмени та політики несуть відповідальність за нинішню ситуацію у Росії "виразно не менше, ніж так звані російські олігархи", заявив Авєн Bloomberg.
Нагадаємо, наступного дня після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фрідман і Авєн виїхали з Москви до Лондона. Фрідман називав конфлікт "трагедією" і засуджував війну, проте послідовно уникав прямої критики Путіна. Водночас його російські компанії продовжували заробляти у РФ, надаючи послуги окупаційним військам.
Однак у березні 2022 року Авєн, Фрідман та їхні партнери з LetterOne та "Альфа-Груп" мільярдери Герман Хан та Олексій Кузьмічов потрапили під санкції ЄС та Великої Британії, а у серпні 2023 року - і у "чорний список" Мінфіну США.
Коментуючи повернення Фрідмана до Москви російський президент Путін заявив, що ті росіяни, які вирішили повернутися до РФ, мають дотримуватися певних "морально-етичних норм".
"Що чекає на ту чи іншу людину при поверненні на Батьківщину - це теж залежить від того, як вона себе поводила. Одна справа порушувати закон, а інша - порушувати якісь морально-етичні норми щодо своєї Батьківщини... Якщо у свідомості переважної більшості, не якоїсь частини якоїсь еліти, а переважної більшості громадян людина поводилася щодо Росії аморально, то, звичайно, вона це відчуватиме, повернувшись сюди. А як інакше?", - сказав Путін.
Водночас його речник Дмитро Пєсков після коментарів Фрідмана та Авена для Bloomberg заявив, що повернення великих бізнесменів до Росії - це нормальний процес, оскільки "Батьківщина у них одна".
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Путін неодноразово закликав російських бізнесменів тримати свої активи у Росії, щоб закордонні правоохоронні органи не заарештували їх через санкції. Він розповідав, що "попереджав" російських бізнесменів про наслідки зберігання майна поза російською юрисдикцією, і ситуація, що склалася, стане для них "уроком".
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