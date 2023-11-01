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КНДР передала Росії мільйон артилерійських снарядів, стверджує Сеул
14:39 01.11.2023 |
КНДР надала Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів для використання у війні проти України.
Як повідомило агентство Bloomberg з посиланням на південнокорейського депутата, про це проінформувала розвідка у Сеулі, пише "Європейська правда".
На закритому брифінгу з південнокорейськими законодавцями в середу Національна служба розвідки заявила, що з серпня було відправлено близько 10 партій озброєння з Північної Кореї до Росії. Про це журналістам заявив Ю Санг-Бам, член керівної Партії влади народу, який входить до парламентського комітету з питань розвідки.
Північна Корея також надіслала до Росії радників щодо використання боєприпасів, яких вистачить приблизно на два місяці, цитує депутат дані розвідки.
Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу наприкінці липня здійснив рідкісну поїздку до Північної Кореї. Невдовзі після цього Росія відправила до Пхеньяна військовий літак, викликавши занепокоєння щодо того, що КНДР збирається розпочати велику передачу зброї Росії.
Пхеньян має одні з найбільших у світі складів артилерійських снарядів і ракет, сумісних зі зброєю радянських часів, яку Росія використовує в Україні.
Співпраця між Пхеньяном і Москвою посилилася, оскільки обидві країни опинилися в глобальній ізоляції, а Кім Чен Ин і Владімір Путін провели саміт у Росії у вересні.
У жовтні Білий дім заявив, що режим Кіма надав 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів Росії.
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