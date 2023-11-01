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Панамський канал пересихає. Для кораблів запроваджують обмеження
14:23 01.11.2023 |
Адміністрація Панамського каналу запроваджує додаткові обмеження на проходження суден через найсильнішу посуху за останні 70 років. Про це пише ВВС.
Рівень води в озері Гатун, резервуарі, який є основним джерелом води для системи шлюзів каналу, знизився до безпрецедентно низького рівня для цієї пори року, заявляють в адміністрації.
Панамський канал значно скорочує час та відстань для суден, що курсують між Атлантичним та Тихим океанами. Канал працює 24 години на добу, 365 днів на рік, щорічно ним користуються від 13 000 до 14 000 суден.
Через обмілення резервуару з 3 листопада канал пропускатиме лише 25 суден на добу. Раніше вперше в історії каналу проходження суден було обмежено до 31 на добу. Протягом наступних трьох місяців запровадять новий ліміт - до 18 кораблів на добу.
Вже вжиті заходи спричинили тривалі затримки: десяткам суден довелося чекати, щоб скористатися каналом.
Згідно аналітичній записці Управління енергетичної інформації США, ці затримки "підвищили тарифи на доставлення в інших місцях через скорочення кількості суден, доступних у світі".
Затримки також призвели до збільшення вартості доставлення зрідженого газу із США.
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