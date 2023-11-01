Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Найбільший банк Великої Британії відклав продаж бізнесу в Росії

 

Британський банківський холдинг HSBC очікує, що операцію з продажу його російського підрозділу - Ейч-ес-бі-сі Банк (РР) - буде закрито в першій половині 2024 року. Це випливає зі звіту банку за третій квартал.

Закриття угоди має схвалити російська влада. Збитки від очікуваного продажу свого російського бізнесу HSBC, як і раніше, оцінює у $300 млн.

HSBC домовилася про продаж свого російського бізнесу у липні 2022 року, покупцем стане Експобанк. Сума та інші умови правочину не уточнювалися.

Власником Експобанку є російський підприємець Ігор Кім. Він купив його 2011 року в іншої британської банківської групи - Barclays. Ні Кім, ні його банк не є під західними санкціями.

HSBC, що базується в Лондоні, припинив надання роздрібних банківських послуг в Росії кілька років тому й обслуговує переважно корпоративних клієнтів. Загальні активи російського відділення HSBC - $1,4 млрд.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія, HSBC
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2655
  0,0157
 0,04
EUR
 1
 38,2311
  0,3140
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3000  0,03 0,07 37,9054  0,03 0,08
EUR 39,6125  0,01 0,03 40,3900  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2150  0,09 0,25 36,2500  0,06 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес