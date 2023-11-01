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Найбільший банк Великої Британії відклав продаж бізнесу в Росії
10:55 01.11.2023 |
Британський банківський холдинг HSBC очікує, що операцію з продажу його російського підрозділу - Ейч-ес-бі-сі Банк (РР) - буде закрито в першій половині 2024 року. Це випливає зі звіту банку за третій квартал.
Закриття угоди має схвалити російська влада. Збитки від очікуваного продажу свого російського бізнесу HSBC, як і раніше, оцінює у $300 млн.
HSBC домовилася про продаж свого російського бізнесу у липні 2022 року, покупцем стане Експобанк. Сума та інші умови правочину не уточнювалися.
Власником Експобанку є російський підприємець Ігор Кім. Він купив його 2011 року в іншої британської банківської групи - Barclays. Ні Кім, ні його банк не є під західними санкціями.
HSBC, що базується в Лондоні, припинив надання роздрібних банківських послуг в Росії кілька років тому й обслуговує переважно корпоративних клієнтів. Загальні активи російського відділення HSBC - $1,4 млрд.
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