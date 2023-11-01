Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Норвегія домовилась з виробником NASAMS про модернізацію систем

 

Міністерство оборони Норвегії домовилося про удосконалення систем ППО NASAMS з американським підрозділом Raytheon та норвезькою Kongsberg Gruppen.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт норвезького уряду.

"Нам необхідно зміцнювати і надалі розширювати протиповітряну оборону, щоб краще захищати цивільні та військові обʼєкти від загроз з повітря. Війна в Україні продемонструвала, наскільки важливою є протиповітряна оборона у війні", - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Він додав, що угода про співпрацю з цими компаніями закласть основу для подальшого розвитку систем NASAMS у перспективі майбутніх загроз. Також Норвегія планує придбати ракети для ППО та деталі до комплексу.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Норвегія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2655
  0,0157
 0,04
EUR
 1
 38,2311
  0,3140
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3000  0,03 0,07 37,9054  0,03 0,08
EUR 39,6125  0,01 0,03 40,3900  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2150  0,09 0,25 36,2500  0,06 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес