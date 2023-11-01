Норвегія домовилась з виробником NASAMS про модернізацію систем

Міністерство оборони Норвегії домовилося про удосконалення систем ППО NASAMS з американським підрозділом Raytheon та норвезькою Kongsberg Gruppen.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт норвезького уряду.

"Нам необхідно зміцнювати і надалі розширювати протиповітряну оборону, щоб краще захищати цивільні та військові обʼєкти від загроз з повітря. Війна в Україні продемонструвала, наскільки важливою є протиповітряна оборона у війні", - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Він додав, що угода про співпрацю з цими компаніями закласть основу для подальшого розвитку систем NASAMS у перспективі майбутніх загроз. Також Норвегія планує придбати ракети для ППО та деталі до комплексу.