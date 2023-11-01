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Домбровскіс: ЄС прагне знизити ризики у торгівлі з Китаєм
09:40 01.11.2023 |
Європейський Союз має на меті скоротити свою економічну залежність від Китаю, зосереджуючись на «зменшенні ризиків» у торгівлі з другою за величиною економікою світу.
Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час візиту до Південної Кореї, передає Укрінформ із посиланням на Yonhap.
«Китай є домінуючим постачальником для Євросоюзу, тому ця диверсифікація та зниження ризиків важливі», - зазначив Домбровскіс.
Водночас він зауважив, що Південна Корея є важливим партнером ЄС у різних секторах, включаючи мобільність (автомобілі, кораблі, літаки та інші засоби пересування), акумулятори та напівпровідники.
«Ми бачимо, що ЄС і Корея є партнерами-однодумцями, ми є демократіями і ми поділяємо нашу оцінку багатьох міжнародних викликів, з якими ми зараз стикаємося», - сказав єврокомісар.
ЄС оголосив про регулювання викидів вуглекислого газу під назвою «Механізм коригування кордонів викидів вуглецю» (CBAM), що передбачає стягнення мита на імпорт сталі, цементу, електроенергії, добрив, алюмінію та інших пов'язаних товарів, еквівалентних їхнім викидам вуглецю під час виробництва.
Домбровскіс захистив цю постанову, заявивши, що її слід розглядати як екологічний захід, а не як торговельний бар'єр.
«Ми будемо встановлювати ту саму ціну на вуглець для імпортних товарів і для товарів вітчизняного виробництва», - зазначив він, додавши, що новий механізм не надає жодних переваг європейським виробникам.
За словами віцепрезидента, при розробці CBAM Єврокомісія враховувала вимоги Світової організації торгівлі та необхідність сумісності нового механізму з правилами СОТ.
Як повідомляв Укрінформ, Європейська комісія проводить розслідування стосовно ймовірних незаконних субсидій китайським виробникам електромобілів з боку уряду КНР, що має на меті захистити європейських виробників електрокарів від потоку дешевих китайських авто.
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