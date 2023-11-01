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АНАЛІТИКА

Блінкен вперше зустрівся з новим спікером Палати представників США: говорили про Україну

 

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів першу особисту зустріч з новим спікером Палати представників Майком Джонсоном, під час якої обговорив необхідність продовження підтримки України, Ізраїлю, а також інші важливі питання.

Про це повідомив у вівторок під час пресбрифінгу у Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Це була ознайомча зустріч, коли держсекретар мав можливість уперше зустрітися зі спікером. Він говорив з ним про низку питань, насамперед про запит президента з додатковою допомогою для підтримки України й підтримки Ізраїлю, а також поставки гуманітарної допомоги в Газу та інші райони»,- зазначив представник відомства.

Крім того, за його словами, держсекретар США мав нагоду обговорити зі спікером останні дипломатичні зусилля в регіоні Близького Сходу, а також першочергові цілі щодо звільнення заручників, евакуації американських громадян і запобігання розширенню конфлікту.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок держсекретар США Ентоні Блінкен разом з міністром оборони Ллойдом Остіним взяли участь у слуханнях в Сенаті США щодо запиту президента Байдена на $106 млрд для забезпечення потреб нацбезпеки.
Ключові теги: США
 

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