Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Лукашенко вимагає від Росії компенсацію за зрив строків будівництва Білоруської АЕС

 

Білорусь поставила перед Росією питання про виплату компенсацій через затягування строків введення в експлуатацію Білоруської АЕС.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, пише "Коммерсант".

"Згідно із договором, ми поставили перед ними (Росією, - ред.) питання про компенсації. Це приховувати не треба. Нічого там надзвичайного не було. Але такі питання були поставлені у зв'язку з тим, що порушено терміни введення станції, і відповідальність за це несе російська сторона", - сказав Лукашенко.

Він додав, що Росія запропонувала Білорусі ціни на ядерне паливо "як для своїх станцій" та гарантію терміном на п'ять років.

Своєю чергою у пресслужбі "Росатому" заявили, що Росія і Білорусь не мають невирішених питань щодо Білоруської АЕС, а зрив строків її запуску пояснили погіршенням "зовнішньополітичної обстановки", підвищенням санкційних ризиків та наслідками пандемії.

"З урахуванням довірчих відносин, що склалися, з нашим білоруським замовником ми не коментуємо комерційну складову проєкту", - заявили у "Росатомі".

Білоруська АЕС складається з двох енергоблоків потужністю по 1,2 ГВт. Частину будівництва станції було профінансовано за рахунок російського держкредиту на $10 млрд, генпідрядником виступила компанія "Росатом АЕС". Перший енергоблок запрацював у листопаді 2020 року, другий - у травні 2023 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2812
  0,0847
 0,23
EUR
 1
 38,5451
  0,0173
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2733  0,11 0,30 37,9359  0,08 0,22
EUR 39,6000  0,08 0,20 40,4533  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3050  0,08 0,22 36,3150  0,09 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес