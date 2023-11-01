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Лукашенко вимагає від Росії компенсацію за зрив строків будівництва Білоруської АЕС
23:52 31.10.2023 |
Білорусь поставила перед Росією питання про виплату компенсацій через затягування строків введення в експлуатацію Білоруської АЕС.
Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, пише "Коммерсант".
"Згідно із договором, ми поставили перед ними (Росією, - ред.) питання про компенсації. Це приховувати не треба. Нічого там надзвичайного не було. Але такі питання були поставлені у зв'язку з тим, що порушено терміни введення станції, і відповідальність за це несе російська сторона", - сказав Лукашенко.
Він додав, що Росія запропонувала Білорусі ціни на ядерне паливо "як для своїх станцій" та гарантію терміном на п'ять років.
Своєю чергою у пресслужбі "Росатому" заявили, що Росія і Білорусь не мають невирішених питань щодо Білоруської АЕС, а зрив строків її запуску пояснили погіршенням "зовнішньополітичної обстановки", підвищенням санкційних ризиків та наслідками пандемії.
"З урахуванням довірчих відносин, що склалися, з нашим білоруським замовником ми не коментуємо комерційну складову проєкту", - заявили у "Росатомі".
Білоруська АЕС складається з двох енергоблоків потужністю по 1,2 ГВт. Частину будівництва станції було профінансовано за рахунок російського держкредиту на $10 млрд, генпідрядником виступила компанія "Росатом АЕС". Перший енергоблок запрацював у листопаді 2020 року, другий - у травні 2023 року.
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