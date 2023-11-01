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ЄС у 12-му пакеті санкцій вдарить по ВПК Росії: будуть заборони на $5,3 млрд – Bloomberg
23:30 31.10.2023 |
Європейський Союз у 12-му пакеті санкцій проти Росії запровадить торгові обмеження на $5,3 млрд. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела.
Обмеження стосуватимуться заборони експортувати до РФ промислові товари, які можна використовувати у російському ВПК.
Новий набір заходів передбачає обмеження на експорт зварювального обладнання, хімікатів та інших технологій, що використовуються у воєнних цілях.
Також розглядаються ліцензійні заборони на програмне забезпечення та обмеження на імпорт деяких видів оброблених металів та алюмінієвих виробів, будівельних матеріалів, товарів транспортного призначення та алмазів.
Включення в пакет заборони на імпорт російських алмазів залежить від угоди "великої сімки" щодо відстеження міжнародного трафіку дорогоцінного каміння. Угода буде фіналізована найближчим часом.
Також метою пакета є позбавлення Росії можливості обходити чинні заборони через треті країни, які дають РФ доступ до компонентів, технологій та електроніки для зброї.
Очікується, що пакет додасть до санкційних списків понад 100 фізичних осіб і 40 компаній.
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