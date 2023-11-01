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Індія створює власну систему протиповітряної оборони, яка зможе збивати ракети, літаки, та високоточні боєприпаси в радіусі 350 км
19:50 31.10.2023 |
Наприкінці десятиліття Індія планує розгорнути систему протиповітряної оборони власного виробництва. Вона матиме можливості, порівнянні з тими, що пропонує російський комплекс С-400 "Тріумф", який теж перебуває на озброєнні індійської армії.
Індійська система поки що відома як LR-SAM. Розробка ведеться в рамках Project Kusha. Розгортання нового комплексу заплановано на 2028-2029 рр. Пускові установки зможуть збивати повітряні загрози в радіусі до 350 кг.
LR-SAM буде призначений для ураження різних типів повітряних об'єктів. Серед них - безпілотні літальні апарати, крилаті ракети, вертольоти, високоточні боєприпаси та літаки, включно зі стелс-винищувачами.
Програму розроблення нової системи протиповітряної оборони було схвалено в травні 2022 року. Вартість п'яти полкових комплектів LR-SAM складе понад $2,6 млрд. Закупівля була санкціонована Міністерством оборони Індії минулого місяця.
LR-SAM зможе використовувати ракетні перехоплювачі різного радіусу дії. Як ми написали вище, максимальна дальність становитиме 350 км. Крім того, в арсеналі комплексу будуть ракети з дальністю 150 км і 250 км.
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