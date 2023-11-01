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У Чехії створять другий у Європі центр підготовки льотчиків F-35
17:51 31.10.2023 |
Чеська збройова компанія LOM Praha разом із дочірнім підприємством VR Group завершують переговори з Lockheed Martin про створення в країні сертифікованого центру підготовки льотчиків бойових винищувачів F-35.
Про це в інтерв'ю чеському порталу e15 розповів генеральний директор LOM Їржі Протива, повідомляє "Європейська правда".
Вартість угоди про створення центру навчання на F-35 вимірюється "мільйонами доларів". У її межах Lockheed Martin передасть LOM технології та ноу-хау щодо проведення тренувань, а чеська сторона своєю чергою надаватиме відповідні послуги льотчикам із різних європейських країн.
"Наразі узгоджуються лише деталі, а підписання угоди між LOM та Lockheed очікується на початку наступного року. Ми завершуємо роботу над вартістю контракту, яка з часом може збільшитися в міру розвитку співпраці з Lockheed", - сказав Протива.
Згідно з планом, у Чехії відбуватиметься перша частина циклу навчання - на тренажерах і літаках L-39NG, після чого льотчики продовжуватимуть навчання у США на F-35 і, зрештою, повертаються до Чехії для фінального етапу підготовки.
На цьому завершальному етапі підготовки льотчики проводитимуть близько двох третин часу на тренажерах F-35, а решту - на, власне, літаках, почасти через значну вартість однієї льотної години F-35, яка обчислюється десятками тисяч доларів.
За словами Їржі Противи, наразі в Європі існує лише один центр підготовки пілотів F-35 - на Сардинії, в Італії.
Нагадаємо, у вересні уряд Чехії схвалив закупівлю 24 винищувачів останнього покоління F-35 вартістю 5,62 мільярда доларів - найдорожчої оборонної закупівлі в історії країни. Вони замінять літаки Gripen, які Чехія орендувала у Швеції до 2027 року.
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