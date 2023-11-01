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Видобуток нафти в Ірані збільшився на півмільйона барелів
16:54 31.10.2023 |
Видобуток нафти в Ірані збільшився з 2,9 млн до 3,4 млн барелів на добу (б/д). З такою заявою виступив офіційний представник Іранського союзу експортерів нафти, газу і нафтохімічної продукції Сеїд Хамід Хосейні.
«Останні опубліковані звіти показують, що видобуток нафти в Ірані збільшився до трьох мільйонів 400 тис. б/д, тоді як ще якийсь час тому видобуток нафти в Ірані становив близько 2 млн 900 тис. б/д», - наводить агентство IRNA слова Хосейні.
При цьому Хосейні не вказує, за який період відбулося зростання видобутку нафти.
Однак він додав, що згідно з сьомим п'ятирічним планом соціально-економічного та культурного розвитку Ірану, республіка хоче збільшити видобуток нафти до 3,8 млн б/д. З його слів, щоб досягти цифри 4,2 млн барелів, необхідно інвестувати в середньому $25 на кожен барель нафти.
Хосейні також зазначив, що економічне зростання в Ірані збільшиться завдяки збільшенню обсягів видобутку нафти в ісламській республіці.
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