Гендиректор Carlsberg: Росія вкрала наш бізнес

Призначений у вересні новий генеральний директор данської пивоварної групи Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен вважає, що Росія вкрала бізнес компанії. Про це він заявив журналістам після квартального звіту Carlsberg, пише Reuters.

"Немає жодного способу обійти той факт, що вони вкрали наш бізнес у Росії, і ми не збираємося допомагати їм, щоб це виглядало легітимним", - сказав Ааруп-Андерсен.

Через обмежену взаємодію з керівництвом "Балтики" та російською владою з липня Carlsberg не зміг знайти жодного варіанта прийнятного вирішення ситуації.

"Ми не збираємося укладати угоди з російським урядом, який виправдовує незаконне захоплення нашого бізнесу", - додав гендиректор Carlsberg.

Раніше цього місяця Carlsberg розірвала ліцензійні угоди в Росії, які дозволяли "Балтиці" виробляти та продавати пиво брендів, що належать групі.

"Коли ці ліцензії закінчаться разом із пільговим періодом (до 1 квітня 2024 року. - Ред.), їм більше не дозволять виробляти будь-який з наших продуктів. Звичайно, я не можу гарантувати, що це станеться, але це наші очікування", - сказав Ааруп-Андерсен.

Carlsberg мала вісім пивоварень і близько 8400 співробітників у Росії, а торік списала $1,41 млрд активів, пов'язаних із "Балтикою".

"Балтика" - друга за величиною пивоварна компанія в Росії. Carlsberg контролювала "Балтику" з 2008 року.

Продати російський бізнес данська пивоварна група, як і інші західні компанії, намагалася з весни 2022 року, після початку російського вторгнення в Україну.

Однак після оголошення групи Carlsberg про те, що вона знайшла покупця на свою дочірню компанію в Росії, президент країни-агресорки Володимир Путін видав указ про передання "Балтики" під зовнішнє управління Федерального агентства з управління державним майном (Росмайно).

За рішенням Путіна, Росмайну передали 100% "Балтики", зокрема 98,56%, які належали шведській юрособі Carlsberg, 0,09% німецькій юрособі Carlsberg і 1,35% ТОВ "Хоппі Юніон".