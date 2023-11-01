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Гендиректор Carlsberg: Росія вкрала наш бізнес
15:54 31.10.2023 |
Призначений у вересні новий генеральний директор данської пивоварної групи Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен вважає, що Росія вкрала бізнес компанії. Про це він заявив журналістам після квартального звіту Carlsberg, пише Reuters.
"Немає жодного способу обійти той факт, що вони вкрали наш бізнес у Росії, і ми не збираємося допомагати їм, щоб це виглядало легітимним", - сказав Ааруп-Андерсен.
Через обмежену взаємодію з керівництвом "Балтики" та російською владою з липня Carlsberg не зміг знайти жодного варіанта прийнятного вирішення ситуації.
"Ми не збираємося укладати угоди з російським урядом, який виправдовує незаконне захоплення нашого бізнесу", - додав гендиректор Carlsberg.
Раніше цього місяця Carlsberg розірвала ліцензійні угоди в Росії, які дозволяли "Балтиці" виробляти та продавати пиво брендів, що належать групі.
"Коли ці ліцензії закінчаться разом із пільговим періодом (до 1 квітня 2024 року. - Ред.), їм більше не дозволять виробляти будь-який з наших продуктів. Звичайно, я не можу гарантувати, що це станеться, але це наші очікування", - сказав Ааруп-Андерсен.
Carlsberg мала вісім пивоварень і близько 8400 співробітників у Росії, а торік списала $1,41 млрд активів, пов'язаних із "Балтикою".
"Балтика" - друга за величиною пивоварна компанія в Росії. Carlsberg контролювала "Балтику" з 2008 року.
Продати російський бізнес данська пивоварна група, як і інші західні компанії, намагалася з весни 2022 року, після початку російського вторгнення в Україну.
Однак після оголошення групи Carlsberg про те, що вона знайшла покупця на свою дочірню компанію в Росії, президент країни-агресорки Володимир Путін видав указ про передання "Балтики" під зовнішнє управління Федерального агентства з управління державним майном (Росмайно).
За рішенням Путіна, Росмайну передали 100% "Балтики", зокрема 98,56%, які належали шведській юрособі Carlsberg, 0,09% німецькій юрособі Carlsberg і 1,35% ТОВ "Хоппі Юніон".
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