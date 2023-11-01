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АНАЛІТИКА

Фінські компанії майже повністю вийшли з Росії: працюють лише 2%

Фінські компанії майже повністю вийшли з Росії: працюють лише 2%

 

Тільки два відсотки фінських експортних компаній все ще займаються бізнесом у Росії.

Про це свідчить свіже опитування експортних директорів торгових палат, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

На момент початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року близько 80% експортних компаній працювали в Росії.

18% компаній повідомили, що вони зіткнулися зі спробами обійти санкції проти Росії. Особливо багато було запитів із країн Центральної Азії.

Опитування директорів торгових палат було проведено з 24 по 27 жовтня. Відповіді було отримано майже від сотні експортних компаній.

Як повідомлялося, Європейський центральний банк (ЄЦБ) продовжує чинити тиск на банки з метою послаблення зв'язків з Росією, але він знає, що отримати схвалення місцевої влади нелегко.

Нагадаємо, Угорщина стала останньою з країн-членів Європейського Союзу, яка вийшла з Міжнародного інвестиційного банку (МІБ) - його охрестили "російським шпигунським банком" через тісний зв'язок із РФ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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