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Фінські компанії майже повністю вийшли з Росії: працюють лише 2%
12:39 31.10.2023 |
Тільки два відсотки фінських експортних компаній все ще займаються бізнесом у Росії.
Про це свідчить свіже опитування експортних директорів торгових палат, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
На момент початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року близько 80% експортних компаній працювали в Росії.
18% компаній повідомили, що вони зіткнулися зі спробами обійти санкції проти Росії. Особливо багато було запитів із країн Центральної Азії.
Опитування директорів торгових палат було проведено з 24 по 27 жовтня. Відповіді було отримано майже від сотні експортних компаній.
Як повідомлялося, Європейський центральний банк (ЄЦБ) продовжує чинити тиск на банки з метою послаблення зв'язків з Росією, але він знає, що отримати схвалення місцевої влади нелегко.
Нагадаємо, Угорщина стала останньою з країн-членів Європейського Союзу, яка вийшла з Міжнародного інвестиційного банку (МІБ) - його охрестили "російським шпигунським банком" через тісний зв'язок із РФ.
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