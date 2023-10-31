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АНАЛІТИКА

Фінляндія хоче дозволити США використовувати кілька своїх військових баз, - ЗМІ

 

Фінляндія, ймовірно, може дозволити Сполученим Штатам Америки використовувати кілька військових баз на своїй території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

За інформацією видання, у ході переговорів дві країни домовилися, що американські військові зможуть діяти на території Фінляндії.

"Фінська сторона дозволить США використовувати кілька фінських гарнізонів або військових баз. Йдеться про сухопутні, морські та військово-повітряні зони", - пишуть журналісти.

При цьому, як уточнює Yle, не йдеться про створення американської військової бази на території Фінляндії. Військові США зможуть перебувати там тимчасово.

Такі переговори розпочалися після того, як російські війська вторглися в Україну.

Фінляндія в НАТО

Нагадаємо, Фінляндія офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу на початку квітня цього року.

При цьому до членства офіційні особи Фінляндії планували розглянути присутність військ НАТО на своїй території.

Ще в травні стало відомо, що Гельсінкі домовляються з Вашингтоном про те, щоб дозволити американським військовим перебувати на території країни.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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