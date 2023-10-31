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Армію Саудівської Аравії привели у підвищену готовність
09:13 31.10.2023 |
Збройні сили Саудівської Аравії привели у стан підвищеної бойової готовності після зіткнень із воєнізованим угрупуванням із Ємену "Ансар Аллах" (хусіти).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Четверо саудівських солдатів загинули в бою в гірській провінції Джазан на кордоні з Єменом. Загибель військових стала першим випадком бойового зіткнення з того часу, як у квітні минулого року було досягнуто попереднього перемир'я з хуситами. До цієї ескалації обидві сторони були на порозі мирної угоди.
Зіткнення на кордоні Ємену та Саудівської Аравії пролунали за запуском хуситами крилатих ракет і безпілотників по Ізраїлю 19 жовтня, які, за словами Пентагона, були перехоплені американським есмінцем у Червоному морі.
За словами джерел видання, одна з цих ракет також була перехоплена засобами ППО Саудівської Аравії та впала на територію країни. США та Саудівська Аравія раніше не заявляли про причетність Саудівської Аравії до запобігання атакі.
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