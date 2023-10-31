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АНАЛІТИКА

У Франції арештували путінського олігарха за підозрою в порушенні санкцій ЄС

 

Суд у Франції в понеділок розпорядився взяти під варту російського олігарха Алексєя Кузьмічова, який перебуває під санкціями Європейського Союзу з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила французька газета Le Monde.

Національна фінансова прокуратура Франції висунула кілька пунктів звинувачень проти російського олігарха, зокрема податкове шахрайство й порушення санкцій Європейського Союзу.

За інформацією видання, Кузьмічова в понеділок затримали правоохоронці на території Франції. Незрозуміло, як саме він туди потрапив, оскільки санкції передбачають заборону в'їзду на територію ЄС.

Крім того, близько шістдесяти поліцейських здійснили обшук у кількох його будинках, зокрема особняку в Парижі і віллі в Сен-Тропе, що на півдні Франції.

Джерело, близьке до олігарха, сказало Le Monde, що той перебував на французькій території незабаром після запровадження проти нього санкцій.

Алексєй Кузьмічов перебуває в європейських санкційних списках із березня 2022 року. Він є основним акціонером "Альфа-груп", до якого входить "Альфа-банк", один з найбільших російських платників податків.

Крім того, ЄС називає Кузьмічова близьким до російського президента Владіміра Путіна з огляду на те, як останній надав підтримку інвестиційним планам "Альфа-груп" за лояльність до влади Кремля.

Журнал Forbes оцінює статки олігарха в майже 6,5 мільярда доларів.

Минулого року французька влада конфіскувала дві яхти Кузьмічова, пришвартовані на півдні Франції. Арешт однієї з яхт був скасований у жовтні 2022 року через процесуальні помилки.
 

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