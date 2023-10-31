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Уряд Сербії ініціював позачергові вибори
19:46 30.10.2023 |
Сербський уряд у понеділок скерував президенту Александару Вучичу пропозицію про розпуск парламенту - Народної Скупщини - й скликання позачергових виборів до законодавчого органу влади.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Сербії.
У пропозиції вказано, що вимогу проведення позачергових виборів висувала "частина громадськості", а 11 вересня частина опозиційних політичних партій звернулись із таким проханням до Вучича.
"Проведення нових парламентських виборів за нинішніх умов забезпечило б вищий ступінь демократичності, зменшуючи напруженість, що склалась між протилежними позиціями в суспільстві", - пише уряд Сербії.
Паралельно з розпуском парламенту сербський кабінет міністрів ухвалив рішення розпустити міську раду столиці Белграда та ще 64 міст і органів місцевого самоврядування, в яких також відбудуться позачергові вибори.
Звернення уряду Сербії до Вучича є формальним процедурним кроком, оскільки сам він уже оголошував, що призначить дострокові парламентські вибори на 17 грудня.
Цього року у Сербії спалахнули великі антиурядові протести, викликані двома масовими розстрілами на початку травня.
На тлі протестів Вучич відійшов від керівництва своєї Сербської прогресивної партії, аби сформувати ширший політичний рух.
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