Все більше росіян беруть додаткові кредити, щоб продовжувати виплачувати іпотеку

Станом на 1 липня 2023 року активні кредити та позики в банках та мікрофінансових організаціях (МФО) мали 46,7 млн росіян.

Про це свідчать дані центробанку РФ на основі статистики бюро кредитних історій, передає російське інформагентство РБК.

За цими даними, за січень-липень загальна чисельність клієнтів із заборгованістю зросла на 2,1%, переважно за рахунок клієнтів банків, що набирають все більше кредитів.

Зокрема, кількість позичальників, які одночасно мають три і більше кредитів, за першу половину 2023 року збільшилася на 14,3% - до 11,2 млн осіб. За рік таких боржників побільшало на чверть, або на 2,2 млн.

Кількість клієнтів з двома кредитами за той же період зросла на 7,5% - до 10 млн осіб.

Лише один кредит у банку за останні півтора роки стабільно мають близько 21 млн росіян.

Загалом станом на 1 липня у Росії налічувалося 42,5 млн банківських позичальників, тобто тих із них, хто має три кредити та більше, - понад 25%.

При цьому російський центробанк фіксує суттєве зростання обсягів заборгованості саме у групі позичальників із множинними позиками (більше трьох). Станом на 1 липня на неї припадало 47% всіх зобов'язань росіян перед банками порівняно із 41% роком раніше. Загальна заборгованість таких позичальників зросла до 14,1 трлн рублів, збільшивсшись за пів року на 16,5%. Для порівняння: у групі клієнтів з двома кредитами зобов'язання за той же період збільшилися лише на 2,9% - до 7,2 трлн рублів.

За даними центробанку, кількість іпотечних позичальників у Росії станом на 1 липня перевищила 10 млн осіб. Майже половина з них (46%) мають додатково до іпотеки хоча б один незабезпечений кредит. Кількість таких клієнтів зростає четвертий квартал поспіль, за перше півріччя вона збільшилась на 12%.

ЦБ РФ зауважує, що 6,2% іпотечних позичальників до оформлення кредиту на житло беруть велику позику (понад 100 тис. руб.) на початковий внесок. Частка таких клієнтів досягла пікового рівня з четвертого кварталу 2021 року. Крім того, приблизно кожен четвертий позичальник протягом півроку після отримання іпотеки бере незабезпечений кредит на ремонт.

Банк Росії також звертає увагу на зростання чисельності власників кредитних карток: на 1 липня таких налічувалося 23 млн осіб, за січень-липень їх побільшало на 6,5%.

При цьому нові незабезпечені споживчі кредити набирають клієнти, які вже мають борги: у першому півріччі споживачі, які звернулися до банків за беззаставним кредитом, у середньому вже платили по 2,8 кредита. Середня заборгованість клієнта в сегменті споживчого кредитування перевищує 900 тис. рублів.

Як повідомлялося, у другому кварталі 2023 року 71,7% іпотечних кредитів у Росії банки видали позичальникам, які витрачають на обслуговування кредитів понад 50% свого доходу. Загалом в іпотечному портфелі російських банків частка позик клієнтам, які віддають більше половини доходу на виплати за кредитами, становить 60,8%.