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Джильберт Честертон
Прем'єр Вірменії прагне налагодити відносини з Туреччиною
13:50 30.10.2023 |
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що прагне налагодити відносини з Туреччиною, яка традиційно підтримує Баку у конфлікті з Єреваном.
Про це Пашинян сказав у понеділок в парламенті під час обговорення проєкту державного бюджету на 2024 рік, його цитує вірменська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".
"У наші плани входить підписання угоди про мир і врегулювання відносин з Азербайджаном та врегулювання відносин з Туреччиною", - заявив Пашинян.
Говорячи про вірменсько-турецькі відносини, Пашинян висловив сподівання, що домовленості, досягнуті в результаті обговорень і переговорів спецпредставників, будуть реалізовані найближчим часом.
Вірменський прем'єр уточнив, що на цьому етапі кордон Вірменії та Туреччини відкриють для громадян третіх країн і власників дипломатичних паспортів.
"Крім політичної домовленості, також виконано значну інфраструктурну роботу, зокрема, ми працювали над переобладнанням та реабілітацією на КПВВ "Маргара", і ми вже готові до такого розвитку подій та сподіваємося, що ці домовленості будуть реалізовані", - сказав Пашинян.
Спільний кордон двох країн був закритий з 1993 року, коли Вірменія та Азербайджан вступили у протистояння після розпаду Радянського Союзу
Туреччина та Вірменія мають важку спільну історію в основному через геноцид колись значної вірменської меншини Туреччини в 1915 році.
Вірменія також історично більше потрапляла в сферу впливу Росії на Кавказі, а Азербайджан підтримував тісніші зв'язки з Туреччиною.
У лютому цього року через землетрус Вірменія і Туреччина привідкрили кордон на КПП, що був "заморожений" вже 35 років.
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