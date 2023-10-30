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АНАЛІТИКА

Прем'єр Іспанії підтримав амністію сепаратистів Каталонії

 

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес заявив, що підтримує надання амністії учасникам невдалої спроби Каталонії здобути незалежність у 2017 році.

Заяву Санчеса наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"В інтересах Іспанії, на захист співіснування іспанців, я захищаю сьогодні амністію в Каталонії за події останнього десятиліття", - сказав Санчес під час засідання Федерального комітету Соціалістичної партії в Мадриді.

За його словами, "ми повинні подолати всі епізоди, які в минулому розділяли нас", щоб рухатися вперед.

Потенційна амністія каталонських сепаратистів викликала обурення в іспанських політичних колах: переважно консервативні опоненти провели великі акції протесту і звинуватили Санчеса в тому, що він поставив під загрозу верховенство права заради власної політичної вигоди.

Нагадаємо, 24 жовтня Соціалістична робітнича партія Іспанії, яку очолює Санчес, та крайній лівий блок Sumar уклали коаліційну угоду, яка налічує 230 пунктів і стосується переважно соціальних та фінансових питань - наприклад, оподаткування банків і великих енергетичних компаній, збільшення державного житлового фонду і продовження оплачуваної відпустки у зв'язку з народженням дитини.

Санчес потребує підтримки 33 депутатів нижньої палати парламенту від партії Sumar, а також інших партій, у тому числі тих, що виступають за незалежність Каталонії та Країни Басків, у своєму прагненні продовжити термін перебування на посаді прем'єр-міністра.

Якщо соціалісти і каталонські партії, що виступають за незалежність, не зможуть досягти угоди, країна піде на нові вибори в січні. Потенційно на цих виборах іспанці можуть дати коаліції центристів і ультраправих абсолютну більшість, якої їм не вистачило під час останнього голосування 23 липня.
Ключові теги: Іспанія
 

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