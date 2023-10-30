Фінансові новини
- |
- 30.10.23
- |
- 14:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Казахстан націоналізує ArcelorMittal Теміртау. Напередодні там загинули 36 шахтарів
12:54 30.10.2023 |
Уряд Казахстану домовився про націоналізацію компанії "ArcelorMittal Теміртау". Про це повідомив прем'єр-міністр країни Аліхан Смаїлов після того, як на одній із шахт підприємства внаслідок вибуху метану загинули 36 шахтарів, а ще десять зникли безвісти.
Аварія на вугільній шахті імені Костенка в Караганді сталася 28 жовтня.
ArcelorMittal володіє шахтами у Казахстані з 1995 року. Компанія вказала, що їхня експлуатація пов'язана з високим безпековим ризиком через складну геологію, що призвело до кількох нещасних випадків зі смертельними наслідками за останні два роки.
Компанія повідомила, що переговори про націоналізацію почалися ще до трагедії.
"Минулого тижня перед цією трагічною аварією ми підписали принципову угоду", - повідомили у компанії.
У заяві уточнюється, що уряд Казахстану підтвердив це раніше, коли президент і прем'єр-міністр відвідали завод і заявили, що прагнутимуть завершити угоду якнайшвидше.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|NYT: Україна та США створили гібридні системи ППО FrankenSAM
|У Верховній Раді ініціюють відкликання нардепа Безуглої з комітету нацбезпеки
|Кабінет міністрів хоче ввести новий податок на землю в Україні, пропонується стягувати податок за заповідні землі
|Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з IRIS-T, боєприпасами і БТР
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США розроблятимуть новий варіант ядерної бомби
|Прем'єр Вірменії прагне налагодити відносини з Туреччиною
|Польські перевізники хочуть перекрити кордон з Україною до кінця року
|Прем'єр Іспанії підтримав амністію сепаратистів Каталонії
|Казахстан націоналізує ArcelorMittal Теміртау. Напередодні там загинули 36 шахтарів
|Марк Рютте зацікавлений у посаді генсекретаря НАТО
Бізнес
|Кількість зареєстрованих кіберінцидентів за квартал зросла на 46%, – Держспецзв'язку
|В ЄС досягли прогресу у переговорах щодо закону по регулюванню ШІ – ЗМІ
|BMW представила нове покоління кросовера X2
|Газети ведуть переговори з OpenAI про плату за використання їхнього контенту в ChatGPT
|Europol заарештував ключових членів хакерського угруповання Ragnar Locker, яке тероризувало багато світових компаній, зокрема й Capcom
|Вживані електромобілі дешевшають швидше за бензинові чи дизельні авто
|Китайські техногіганти Alibaba і Tencent інвестували в стартап Zhipu - конкурента OpenAI