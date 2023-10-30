Марк Рютте зацікавлений у посаді генсекретаря НАТО

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який піде з політики після позачергових парламентських виборів, зацікавлений стати наступником Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це урядовець заявив у суботу, 28 жовнтя, в інтерв'ю радіостанції Den Haag FM.

"Така роль була б цікавою, оскільки вона давала б можливість протягом кількох років робити внесок на міжнародній арені в період драматичних глобальних змін", - цитує Рютте агенція Reuters.

Втім, на його думку, шанси бути обраним на цю посаду невеликі. "Є дуже великий шанс, враховуючи політичну підтримку цього, що ця робота дістанеться європейській жінці, що також було б дуже добре", - зауважив Рютте. Відповідаючи на запитання про інші міжнародні ролі, нідерландський прем'єр відповів, що його не цікавить робота на "неповний робочий день" голови Європейської Ради, і він не належить до когорти тих політиків, які претендують на посаду голови Європейської Комісії.