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Нельсон Мандела
Майк Пенс вийшов з президентських перегонів у США
11:55 30.10.2023 |
Колишній віцепрезидент США Майк Пенс оголосив у суботу, 28 жовтня, що виходить з президентської гонки в США.
"Після довгих молитов і роздумів я вирішив призупинити свою президентську кампанію з сьогоднішнього дня", - повідомив Пенс, виступаючи на щорічній зустрічі "Республіканської єврейської коаліції" (Republican Jewish Coalition, RJC) в Лас-Вегасі. "Ми завжди знали, що це буде важка битва, але я ні про що не шкодую", - додав він, цитує AP.
Пенс став першим впливовим кандидатом-республіканцем, який вийшов з нинішніх перегонів, у яких фаворитом вважається його колишній бос й нинішній політичний опонент, експрезидент США Дональд Трамп. Як зазначає агенція Reuters, Пенс не зміг залучити на первинних виборах достатню кількість республіканських виборців, налаштованих проти Трампа, а також фінансових донорів для підтримки його кандидатури. В опитуваннях громадської думки його рейтинг серед виборців-республіканців тримається на низьких однозначних цифрах.
Про свою участь у виборах президента США у 2024 році Майк Пенс оголосив 7 червня. Він позиціонує себе як консерватор у соціальній і фіскальній політиці, і як яструб у зовнішній політиці, закликаючи до збільшення військової допомоги Україні та скорочення витрат на соціальні виплати.
Пенс був віцепрезидентом в адміністрації Дональда Трампа, але виступив проти його спроби опротестувати результати виборів у 2020 році, на яких переміг кандидат від Демократичної партії, чинний президент США Джо Байден.
Вибори президента США заплановані на листопад 2024 року.
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