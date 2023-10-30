Майк Пенс вийшов з президентських перегонів у США

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс оголосив у суботу, 28 жовтня, що виходить з президентської гонки в США.

"Після довгих молитов і роздумів я вирішив призупинити свою президентську кампанію з сьогоднішнього дня", - повідомив Пенс, виступаючи на щорічній зустрічі "Республіканської єврейської коаліції" (Republican Jewish Coalition, RJC) в Лас-Вегасі. "Ми завжди знали, що це буде важка битва, але я ні про що не шкодую", - додав він, цитує AP.

Пенс став першим впливовим кандидатом-республіканцем, який вийшов з нинішніх перегонів, у яких фаворитом вважається його колишній бос й нинішній політичний опонент, експрезидент США Дональд Трамп. Як зазначає агенція Reuters, Пенс не зміг залучити на первинних виборах достатню кількість республіканських виборців, налаштованих проти Трампа, а також фінансових донорів для підтримки його кандидатури. В опитуваннях громадської думки його рейтинг серед виборців-республіканців тримається на низьких однозначних цифрах.

Про свою участь у виборах президента США у 2024 році Майк Пенс оголосив 7 червня. Він позиціонує себе як консерватор у соціальній і фіскальній політиці, і як яструб у зовнішній політиці, закликаючи до збільшення військової допомоги Україні та скорочення витрат на соціальні виплати.

Пенс був віцепрезидентом в адміністрації Дональда Трампа, але виступив проти його спроби опротестувати результати виборів у 2020 році, на яких переміг кандидат від Демократичної партії, чинний президент США Джо Байден.

Вибори президента США заплановані на листопад 2024 року.