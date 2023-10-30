Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Майк Пенс вийшов з президентських перегонів у США

 

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс оголосив у суботу, 28 жовтня, що виходить з президентської гонки в США.

"Після довгих молитов і роздумів я вирішив призупинити свою президентську кампанію з сьогоднішнього дня", - повідомив Пенс, виступаючи на щорічній зустрічі "Республіканської єврейської коаліції" (Republican Jewish Coalition, RJC) в Лас-Вегасі. "Ми завжди знали, що це буде важка битва, але я ні про що не шкодую", - додав він, цитує AP.

Пенс став першим впливовим кандидатом-республіканцем, який вийшов з нинішніх перегонів, у яких фаворитом вважається його колишній бос й нинішній політичний опонент, експрезидент США Дональд Трамп. Як зазначає агенція Reuters, Пенс не зміг залучити на первинних виборах достатню кількість республіканських виборців, налаштованих проти Трампа, а також фінансових донорів для підтримки його кандидатури. В опитуваннях громадської думки його рейтинг серед виборців-республіканців тримається на низьких однозначних цифрах.

Про свою участь у виборах президента США у 2024 році Майк Пенс оголосив 7 червня. Він позиціонує себе як консерватор у соціальній і фіскальній політиці, і як яструб у зовнішній політиці, закликаючи до збільшення військової допомоги Україні та скорочення витрат на соціальні виплати.

Пенс був віцепрезидентом в адміністрації Дональда Трампа, але виступив проти його спроби опротестувати результати виборів у 2020 році, на яких переміг кандидат від Демократичної партії, чинний президент США Джо Байден.

Вибори президента США заплановані на листопад 2024 року.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,4216
  0,0866
 0,24
EUR
 1
 38,3774
  0,0913
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3843  0,02 0,05 38,0189  0,03 0,07
EUR 39,6796  0,02 0,06 40,5296  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3850  0,04 0,10 36,3700  0,08 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес