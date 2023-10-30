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Байден і президент Єгипту зобов'язалися значно прискорити допомогу Газі
10:45 30.10.2023 |
Президент США Джо Байден і його єгипетський колега Абдель Фаттах Ас-Сісі зобов'язалися значно прискорити надходження допомоги в Газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
Під час телефонної розмови лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході, важливість захисту життя цивільного населення, поваги до міжнародного гуманітарного права та забезпечення того, щоб палестинці з Гази не були переміщені до Єгипту чи будь-якої іншої країни.
У заяві Білого дому йдеться, що президенти зобов'язалися значно прискорити та збільшити надходження допомоги до Гази, починаючи з сьогоднішнього дня. Також Байден розповів про зусилля США, які спрямовані на те, щоб конфлікт у регіоні не поширювався.
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