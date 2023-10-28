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АНАЛІТИКА

Байден зустрівся з топ-дипломатом КНР

 

Президент США Джо Байден у п'ятницю прийняв міністра закордонних справ Китаю і голову канцелярії комісії Центрального комітету китайської Компартії у закордонних справах Вана Ї, який перебуває з візитом у Вашингтоні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в короткому повідомленні Білого дому.

Зазначається, що Байден наголосив на необхідності США й Китаю "відповідально ставитися до конкуренції у відносинах і підтримувати відкриті лінії зв'язку".

"Він підкреслив, що Сполучені Штати й Китай повинні працювати разом для вирішення глобальних проблем", - додали в Білому домі.

У межах візиту, який розпочався напередодні, Ван Ї вже зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Тоді він заявив, що Пекін і Вашингтон потребують "поглибленого і всеосяжного діалогу" для стабілізації двосторонніх відносин.

Адміністрація Джо Байдена прагне нормалізувати дипломатичні відносини з Китаєм після низки прикрощів і скандалів, зокрема інциденту з китайськими аеростатами, збитим над територією США.

Серед іншого, Блінкен у червні став першим за п'ять років держсекретарем США, який здійснив поїздку до Китаю.

Контакти між США й Китаєм відбувалися, але були рідкісними. Напруженість між обома державами зросла через поведінку Китаю в Південнокитайському морі, агресивні дії щодо Тайваню і повномасштабну війну Росії проти України.

Американські ЗМІ припускають, що нинішній візит китайського топ-дипломата має закласти ґрунт для потенційної зустрічі між Байденом і лідером КНР Сі Цзіньпіном на конференції Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Сан-Франциско в листопаді.
Ключові теги: США, Китай
 

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