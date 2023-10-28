FATF (Група розроблення фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей - Financial Action Task Force) на пленарному засіданні 25-27 жовтня в Парижі знову проігнорувала заклик України занести Росію до списку високо ризикованих юрисдикцій - так званого "чорного" списку.

"Призупинення членства РФ залишається чинним. Після заяв, опублікованих із березня 2022 року, FATF знову заявляє, що всі юрисдикції повинні проявляти пильність щодо поточних ризиків, пов'язаних з обходом заходів, ухвалених проти РФ з метою захисту міжнародної фінансової системи", - повторюється в підсумковому комюніке позиція організації щодо Росії.

FATF також оновила "сірий" список держав, які перебувають на посиленому моніторингу з погляду відмивання грошей і фінансування тероризму.

Організація виключила з "сірого" списку Албанію, Кайманові острови, Йорданію і Панаму і включила до нього Болгарію.

До цього списку також входять Барбадос, Буркіна Фасо, Гаїті, Гібралтар, Демократична Республіка Конго, Ємен, Ямайка, Малі, Мозамбік, Нігерія, ОАЕ, Сенегал, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Туреччина, Уганда, Філіппіни та ПАР.

При цьому FATF залишила без змін "чорний" список. До нього занесено країни, щодо яких потрібне вжиття контрзаходів - це КНДР та Іран, і щодо яких потрібне застосування посиленої належної обачності, що відповідає ризикам (М'янма).

Серед основних результатів пленарного засідання відзначається те, що FATF погодилася опублікувати ключовий звіт про краудфандинг для фінансування тероризму. Члени також домовилися про внесення змін до Рекомендації 8 FATF, щоб уточнити заходи, застосовані до НКО. FATF також буде масштабувати роботу з криміналізації фінансування тероризму в країнах (рекомендація 5).

Члени FATF визнали необхідність повного та ефективного впровадження Стандартів FATF у всіх юрисдикціях. Це включає в себе аналіз і обмін фінансовою інформацією про мережі фінансування тероризму, а також використання фінансових і правоохоронних інструментів, таких як фінансові санкції та конфіскація, щоб відрізати терористів від їхніх джерел доходів і послабити інфраструктуру, необхідну цим групам для досягнення своїх руйнівних цілей. Це також містить визначення виявлених терористів і терористичних груп згідно з відповідними резолюціями Ради Безпеки ООН.

Важливою віхою, наголошується у пресрелізі, стало те, що делегати також узгодили значний набір поправок до Рекомендацій FATF, які нададуть країнам набагато потужніший інструментарій заходів щодо позбавлення злочинців доходів від злочинної діяльності. Щоб ще більше поліпшити глобальні зусилля з повернення активів, FATF також опублікувала звіт, у якому викладено рекомендації щодо посилення ролі та використання мереж із повернення активів (ARIN) у розслідуванні справ, пов'язаних із транснаціональним відмиванням грошей.

FATF також затвердила звіти про незаконні фінансові потоки внаслідок шахрайства з використанням кіберпростору і неправомірне використання громадянства та посвідки на проживання за допомогою інвестиційних програм, ідеться в повідомленні.

Згідно з ним після нещодавніх поправок до стандартів бенефіціарної власності та прозорості делегати також погодилися випустити для громадського обговорення оновлений Посібник FATF, що ґрунтується на ризиках, за Рекомендацією 25 про бенефіціарну власність та прозорість юридичних механізмів.