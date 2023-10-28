Санду допустила вступ Молдови до ЄС без Придністров'я

Президент Молдови Майя Санду допустила вступ Молдови до Європейського союзу без Придністров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю каналу Vocea Basarabiei .

"Ідеальний варіант - це вступ (Молдови, - ред.) до Європейського союзу в повному складі, тобто і правий, і лівий берег. Якщо цього не станеться, якщо це неможливо з тих чи інших причин, є також варіант інтеграції в ЄС спочатку правого берега, а потім лівого", - заявила Санду.

Вступ Молдови до ЄС

У червні 2022 року Рада ЄС надала Молдові статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Для початку фактичних переговорів щодо вступу до блоку Молдова має виконати дев'ять рекомендацій Єврокомісії.

Придністров'я

Придністров'я є одним із регіонів Молдови, який проголосив свою нібито незалежність ще 1990 року. Так звану "республіку" не визнала жодна держава.

Невизнана держава підтримує Росія, надаючи їй військову, економічну, політичну та дипломатичну підтримку. Вона навіть утримує понад тисячу військових у Придністров'ї.