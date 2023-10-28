Прибутки оборонпрому США починають зростати завдяки військовій допомозі для України

Завдяки замовленням зброї і боєприпасів для України та поповнення запасів західних союзників американські підприємства оборонної промисловості починають відчувати зростання прибутків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Reuters.

Найбільші виконавці оборонних замовлень у США, як Lockheed Martin, General Dynamics та інші очікують, що вже отримані замовлення на сотні тисяч снарядів, сотні ракет для Patriot і зростання замовлень на бронетехніку покращать їхні результати у наступних кварталах.

За останній час Lockheed, General Dynamics та RTX повідомили, що отримали кращі фінансові результати, ніж очікували. Керівництво компаній очікує, що замовлення для підтримки України та Ізраїлю означатиме ще більше зростання попиту на їхню продукцію найближчим часом.

Головний фінансовий директор General Dynamics Джексон Ейкен каже, що їхнє виробництво снарядів для артилерії зросло з 14 тисяч до 20 тисяч одиниць на місяць. Компанія з випередженням графіку розраховує вийти на 85-100 тисяч щомісяця.

Відділення General Dynamics, яке спеціалізується на виготовленні бронетехніки та артилерії, яка використовується в Україні, відзначає зростання своїх прибутків на 25%, порівняно з тим самим періодом минулого року.

RTX, яка виготовляє ракети "повітря-повітря" AMRAAM, повідомила, що за період після 24 лютого отримала замовлень на 3 млрд доларів та очікує ще більше, оскільки США передають допомогу Україні і поповнюють власні склади.

Продажі Northrop Grumman's Defense Systems у третьому кварталі зросли на 6% через попит на боєприпаси і мотори, які використовуються у снарядах GMLRS для реактивних систем залпового вогню M270 і HIMARS.

Шведська Saab також покращила прогнози продажів, а німецький збройовий концерн Rheinmetall каже про стрибок попиту у 3-му кварталі на зброю та боєприпаси.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у зверненні до нації щодо війни в Ізраїлі та Україні акцентував, що кошти на військову допомогу для цих країн на практиці означають нові замовлення для американського оборонпрому і поповнення запасів США новою зброєю власного виробництва.