Фінансові новини
- |
- 27.10.23
- |
- 23:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Росії посилюються інфляційні тенденції: облікову ставку підвищили вчетверте за три місяці
17:27 27.10.2023 |
Банк Росії 27 жовтня ухвалив рішення вчергове підвищити ключову ставку - цього разу на 2 відсоткових пунктів - до 15%.
Про це передають російські ЗМІ з посиланням на повідомлення Банку Росії.
Це вже четверте підвищення ставки від регулятора, починаючи з 21 липня.
Зокрема, у липні Центробанк підвищив ставку на 1 в.п.
15 серпня, на позаплановому засіданні, на тлі зростаючого інфляційного тиску, облікову ставку було підвищено одразу на 3,5 в.п.
15 вересня Банк Росії ухвалив рішення вчергове підвищити ключову ставку - цього разу на 1 в.п. - до 13%.
При цьому, у середньостроковому макропрогнозі Центробанк підвищив свої очікування щодо інфляції за підсумками року - з липневих 5-6,5% до 6-7%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабінет міністрів хоче ввести новий податок на землю в Україні, пропонується стягувати податок за заповідні землі
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з IRIS-T, боєприпасами і БТР
|Фіцо готовий за певних умов збільшити внесок у бюджет ЄС, щоб допомогти Україні
|Тимчасовий гуманітарний коридор з/до портів Великої Одеси 27 жовтня поновив роботу після триденної перерви
|США не допустять перемоги Росії, це може підштовхнути Китай до війни з Тайванем, - Джонсон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Санду допустила вступ Молдови до ЄС без Придністров'я
|Прибутки оборонпрому США починають зростати завдяки військовій допомозі для України
|ЄС проконсультується з Україною щодо «гарантій безпеки» – заява лідерів
|Країни Євросоюзу погодились передати доходи від заморожених російських активів Україні, – FT
|Польща направила в Україну персонал для ремонту військової техніки
|У Росії посилюються інфляційні тенденції: облікову ставку підвищили вчетверте за три місяці
Бізнес
|Кількість зареєстрованих кіберінцидентів за квартал зросла на 46%, – Держспецзв'язку
|В ЄС досягли прогресу у переговорах щодо закону по регулюванню ШІ – ЗМІ
|BMW представила нове покоління кросовера X2
|Газети ведуть переговори з OpenAI про плату за використання їхнього контенту в ChatGPT
|Europol заарештував ключових членів хакерського угруповання Ragnar Locker, яке тероризувало багато світових компаній, зокрема й Capcom
|Вживані електромобілі дешевшають швидше за бензинові чи дизельні авто
|Китайські техногіганти Alibaba і Tencent інвестували в стартап Zhipu - конкурента OpenAI