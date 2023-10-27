У Росії посилюються інфляційні тенденції: облікову ставку підвищили вчетверте за три місяці

Банк Росії 27 жовтня ухвалив рішення вчергове підвищити ключову ставку - цього разу на 2 відсоткових пунктів - до 15%.

Про це передають російські ЗМІ з посиланням на повідомлення Банку Росії.

Це вже четверте підвищення ставки від регулятора, починаючи з 21 липня.

Зокрема, у липні Центробанк підвищив ставку на 1 в.п.

15 серпня, на позаплановому засіданні, на тлі зростаючого інфляційного тиску, облікову ставку було підвищено одразу на 3,5 в.п.

15 вересня Банк Росії ухвалив рішення вчергове підвищити ключову ставку - цього разу на 1 в.п. - до 13%.

При цьому, у середньостроковому макропрогнозі Центробанк підвищив свої очікування щодо інфляції за підсумками року - з липневих 5-6,5% до 6-7%.