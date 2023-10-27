Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Помер колишній прем'єр Китаю Лі Кецян

 

Колишній прем'єр державної ради КНР Лі Кецян переніс раптовий серцевий напад і, попри спроби медиків реанімувати його, помер у ніч на п'ятницю, 27 жовтня, в Шанхаї у віці 68 років. Про це повідомила китайська державна телекомпанія CCTV. Останні кілька днів перед смертю політик перебував на відновленні в Шанхаї, вказує канал, не наводячи деталей.

На посаді прем'єра держради - вищого виконавчого органу в Китаї - Лі Кецян перебував з березня 2013-го до березня 2023 року.

В останні роки Лі втрачав свій вплив

Економіст Лі колись вважався одним із провідних кандидатів на посаду керівника Комуністичної партії Китаю, але останніми роками голова КНР Сі Цзіньпін "дедалі частіше відсував його на другий план", зауважує агентство dpa.

Так, посаду прем'єра в 2023 році обійняв Лі Цян, якого нерідко називають правою рукою Сі Цзіньпіна. Сам Лі Кецян залишив цю посаду, оскільки переобиратися на неї третій термін не дозволяє китайське законодавство, а до цього він не увійшов до чинного складу центрального комітету Компартії, хоча генсеком всупереч обмеженням був вкотре обраний Сі Цзіньпін.

Лі Кецян як обличчя Китаю

На посаді прем'єр-міністра Китаю Лі Кецян неодноразово представляв країну на переговорах з Європейським Союзом, а також зустрічав колишню канцлерку Німеччини Анґелу Меркель (Angela Merkel) під час її візиту до Пекіна в 2019 році.

Хоча Лі у своїх інтерв'ю висловлювався за "процвітання Європи", це не переконувало Брюссель у щирості китайської партії. Наприклад, Лі традиційно представляв Китай на зустрічах у форматі "16+1", під час яких обговорюється співпраця Пекіна з 16 державами Центральної та Східної Європи. Формат цих зустрічей неодноразово спричиняв занепокоєння Брюсселя - критики вказували, що в зовнішній політиці Китаю нерідко дотримується принципу "розділяй і володарюй", що може нашкодити єдності ЄС.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5082
  0,0230
 0,06
EUR
 1
 38,4687
  0,1484
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4029  0,02 0,06 38,0461  0,01 0,02
EUR 39,7018  0,04 0,10 40,5589  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4200  0,11 0,30 36,4450  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес