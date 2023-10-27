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Фіцо і Орбан не відкидають підтримку України повністю – прем'єр Болгарії
10:57 27.10.2023 |
На зустрічі лідерів ЄС в Брюсселі у четвер прем'єри Угорщини та Словаччини не відкидали повністю можливості надання допомоги Україні, але у них були свої застереження з цього приводу.
Про це заявив у п'ятницю глава болгарського уряду Ніколай Денков, прибувши на другий день саміту в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Денкова запитали, яким було обговорення подальшої підтримки України з боку ЄС у контексті того, що угорський прем'єр Віктор Орбан та його словацький колега Роберт Фіцо публічно висловлюють свої заперечення.
"Вони обоє не відмовлялись від можливості надання допомоги Україні - навіть у довгостроковій перспективі. Питання у тому, які види допомоги і як вони використовуються, як Європейський Союз може бути певний у тому, що допомога використовується ефективно. Ось такою була дискусія вчора", - розповів Денков.
Прем'єрка Естонії Кая Каллас розповіла, що на саміті інші країни закликали лідерів Угорщини й Словаччини, які не хочуть подальшої військової підтримки України, подумати про наслідки того, що вони пропонують.
Нагадаємо, Фіцо перед від'їздом на саміт заявив, що не хоче підтримувати санкції проти Росії без оцінки їхнього впливу на окремі країни ЄС, та що не збирається підтримувати допомогу Україні зброєю.
Орбан заявив, що не планує вибачатися за свою зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним і, навпаки, "пишається" стратегією Угорщини, яку вважає "миротворчою".
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