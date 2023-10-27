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Фінляндія завершила будівництво тестової ділянки паркану на кордоні з РФ
10:18 27.10.2023 |
У Фінляндії завершився пілотний проєкт будівництва паркану на кордоні з Росією.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Як зазначили у прикордонній службі Фінляндії, була введена в експлуатацію тестова ділянка паркану протяжністю близько трьох кілометрів у Пелтола в Іматрі, Південній Карелії.
Ділянку звели з невеликим запізненням. Наступна частина огорожі вже будується в Салла в Лапландії.
Прикордонна служба зазначає, що дорога вздовж огорожі, сама огорожа і технічна система спостереження є найсучаснішими з точки зору забезпечення безпеки кордонів.
Патрулювання в районі тестової ділянки прискорилося, а нова технологія моніторингу дає змогу отримати повніше уявлення про ситуацію, додали у відомстві.
Нагадаємо, у вересні у фінському містечку Пелкола на кордоні з Росією ввели в експлуатацію тестову версію паркану, який згодом планують звести на інших ділянках кордону.
Загалом на східному кордоні країни збудують ще 200 км загороджень, переважно у Південно-Східній Фінляндії. Мета будівництва - перешкоджати безконтрольному перетину кордону, а також регулювати рух.
Уряд країни раніше заявив, що витратить 139 млн євро на паркан на кордоні з Росією.
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