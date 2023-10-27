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Новий спікер Палати представників хоче розглядати допомогу Україні та Ізраїлю окремо
09:18 27.10.2023 |
Палата представників США повинна розглядати нову військову допомогу Україні та Ізраїлю як окремі заходи.
Про це, як пише "Європейська правда", заявив у четвер новопризначений спікер палати Майк Джонсон, його цитує агентство Bloomberg.
"Наш консенсус серед республіканців Палати представників полягає в тому, що ми повинні розділити ці питання", - заявив Джонсон в інтерв'ю Fox News.
Він сказав, що передав це повідомлення посадовцям Білого дому після зустрічі з Джо Байденом раніше цього ж дня.
Адміністрація президента США попросила у Конгресу схвалити 106 мільярдів доларів на підтримку України, Ізраїлю та для іншої іноземної допомоги, сподіваючись, що пакетна угода допоможе затвердити всю суму.
Але все більший скептицизм серед республіканців Палати представників щодо України став одним з найбільш суперечливих питань у тритижневій боротьбі партії за те, хто очолить палату, яка завершилася обранням Джонсона в середу.
Джонсон заявив, що США не залишать Україну, і що перемога Росії в Україні підбадьорить не лише Росію, але й Китай щодо Тайваню.
"Ми не можемо дозволити Владіміру Путіну перемогти в Україні, тому що я не вірю, що він на цьому зупиниться", - сказав Джонсон.
Однак він додав, що допомога Україні вимагатиме більшої підзвітності щодо вже витрачених грошей.
"Ізраїль - це окрема тема. Але є річ, яка відрізняє республіканців Палати представників від іншої команди. Ми збираємося знайти виплати в бюджеті. Ми не просто друкуємо гроші, щоб відправити їх за кордон. Ми збираємося фінансувати скорочення в інших сферах, щоб зробити це", - зазначив спікер.
Він сказав, що республіканці в Палаті представників запропонують пакет допомоги Ізраїлю на суму 14,5 млрд доларів, що трохи більше, ніж просила адміністрація Байдена.
Бюджетний запит Білого дому до Конгресу передбачає близько $61,4 млрд для України, з яких $46,1 млрд складають оборонні витрати і $11,8 млрд - пряма бюджетна підтримка.
Після обрання Майк Джонсон заявив, що підтримує надання допомоги Україні, але "з умовами".
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