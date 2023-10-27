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Винищувачі США завдали ударів по іранських об'єктах на сході Сирії
08:53 27.10.2023 |
Американські військові вдарили по двох об'єктах на сході Сирії, які використовували іранський Корпус вартових ісламської революції та підтримувані ним угруповання.
Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін у четвер у відповідь на серію нападів на американські війська в Іраку та Сирії, пише "Європейська правда".
"Ці високоточні удари з метою самооборони є відповіддю на серію невдалих нападів на американський контингент в Іраку і Сирії з боку підтримуваних Іраном груп бойовиків, що розпочалися 17 жовтня", - зазначив Остін.
21 американський військовослужбовець зазнав незначних поранень, переважна більшість з них отримали черепно-мозкові травми.
"Для президента немає вищого пріоритету, ніж безпека американського контингенту, і він дав вказівку провести сьогоднішню акцію, щоб дати зрозуміти, що Сполучені Штати не потерплять подібних нападів і будуть захищати себе, свій контингент і свої інтереси", - заявив Остін.
Він додав, що ці "підтримувані Іраном напади на американські війська є неприйнятними і мають бути припинені".
"Якщо атаки іранських маріонеток на американські сили триватимуть, ми без вагань вживатимемо подальших необхідних заходів для захисту нашого народу", - йдеться у заяві.
Остін підкреслив, що ці удари відокремлені від поточного конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС і не є зміною підходу США до цього протистояння.
"Ми продовжуємо закликати всі державні і недержавні структури не вдаватися до дій, які можуть перерости в ширший регіональний конфлікт", - наголосив глава Пентагону.
Удари завдали у ніч на 27 жовтня поблизу Абу-Камаля, сирійського міста на кордоні з Іраком, двома винищувачами F-16 з використанням високоточних боєприпасів, повідомило агентств Reuters з посиланням на високопоставленого американського посадовця, який говорив на умовах анонімності.
Цілями були склади зброї і боєприпасів, додав посадовець, виступаючи пізно ввечері в четвер перед журналістами у Вашингтоні.
Сполучені Штати час від часу завдають удари у відповідь по підтримуваних Іраном силах в регіоні після того, як ті атакують американські війська.
У березні американські військові здійснили кілька повітряних ударів у Сирії проти пов'язаних з Іраном угруповань, які вони звинуватили в атаці безпілотника.
Президент Джо Байден напередодні надіслав рідкісне послання верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї, в якому застеріг Тегеран від нападів на американський контингент на Близькому Сході.
Підтримувані Тегераном маріонеткові угруповання пригрозили атакувати американські військові об'єкти, якщо Ізраїль вторгнеться у сектор Гази.
За даними ЗМІ, Ізраїль погодився на прохання США відкласти наземну операцію в секторі Гази, аби американська сторона транспортувала до регіону додаткові системи протиповітряної оборони для захисту власних військ.
Пентагон намагається розгорнути близько десятка систем ППО для прикриття американських військових баз в Іраку, Сирії, Кувейті, Йорданії, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах.
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