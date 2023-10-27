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АНАЛІТИКА

У Румунії почала працювати система боротьби з дронами на кордоні з Україною

 

У Румунії встановили систему боротьби з дронами на кордоні з Україною. Вона вже почала працювати.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

"Система протидії безпілотникам "на місці", як то кажуть, вона працює. У нас вже є обладнання для боротьби з безпілотниками", - розповів глава держави.

За його словами, систему продовжують удосконалювати, щоб запобігти падінню уламків дронів, які Росія регулярно запускає по Україні.

Йоханніс уточнив, що радари тепер здатні виявляти цілі на значно нижчій висоті, ніж раніше.

"Ви знаєте, що раніше проблема була в тому, що радари виявляли лише цілі понад 600 метрів. Тепер цей рівень набагато нижчий, майже до землі", - додав президент.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Румунія
 

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