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Турецькі ЗМІ: Анкара може схвалити вступ Швеції в НАТО вже наступного року
23:08 26.10.2023 |
Турецька провладна газета Cumhuriyet в опубліковану в четвер матеріалі стверджує, що "Партія справедливості й розвитку" (ПСР) президента Реджепа Таїпа Ердогана не очікує голосування за вступ Швеції до НАТО до кінця року.
Про це повідомляє "Європейська правда".
За даними Cumhuriyet, у турецькому парламенті визнають, що Швеція виконала всі висунуті Анкарою вимоги стосовно боротьби з тероризмом та постачання зброї, але обурені акціями зі спалення Корану в країні.
Через це партія влади не схильна "квапити" процес ратифікації протоколу про вступ Швеції до НАТО, йдеться в матеріалі.
"Хоча чіткого графіку ще не встановлено, офіційні представники ПСР висловили думку, що "протокол не буде обговорюватися в короткостроковій перспективі, але й не буде такого підходу, який би дозволив йому затягнутися", - пише Cumhuriyet.
Співрозмовники газети в керівництві партії Ердогана вважають, що протокол не буде винесений на голосування парламенту "до кінця грудня", коли буде обговорення бюджету, і допускають, що його розгляд можуть відкласти "до нового року".
Cumhuriyet також стверджує, не уточнюючи джерела інформації, що Ердоган може використати питання ратифікації членства Швеції в НАТО як важіль впливу на Ізраїль, аби той зупинив обстріли сектору Гази.
Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього тижня після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.
Окрім Туреччини, шведську заявку на вступ в НАТО не схвалила також Угорщина.
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