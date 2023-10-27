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АНАЛІТИКА

До Росії з неанонсованим візитом прибула делегація ХАМАСу

 Абу Марзук, член політбюро ХАМАС

Сьогодні, 26 жовтня, до Москви Російської Федерації прибула делегація ісламістського руху ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "TACC".

"Я також можу сказати й підтвердити, що представники відповідного палестинського руху перебувають із візитом у Москві. Що стосується контактів, то додатково вас проінформуємо", - заявила представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова під час брифінгу.

Як пише Meduza, наразі невідомо з ким саме зустрічатиметься делегація. Втім, відомо, що очолює її член політбюро ХАМАС Абу Марзук.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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