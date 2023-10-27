Фінансові новини
- |
- 27.10.23
- |
- 23:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія заборонить експорт курятини після здивування Путіна через зростання цін
16:59 26.10.2023 |
Міністерство сільського господарства Росії ініціювало запровадження заборони на експорт яєць та деяких видів м'яса птиці.
Відповідні проєкти постанов уряду РФ вже оприлюднені на порталі нормативних правових актів, пише російська редакція Forbes.
У міністерстві пояснили, що заборонити експорт необхідно, щоб стримати зростання цін та упередити дефіцит цих продуктів на внутрішньому ринку. За даними російського Мінсільгоспу, ціни на яйця у Росії за рік зросли на 24%, на куряче м'ясо - 25,3%. Російська влада пояснює це "зниженням обсягів виробництва цієї продукції в останні місяці та зростанням її собівартості на тлі високого курсу долара".
"Крім того, поточна ситуація сприяє надмірній привабливості вивезення даної продукції порівняно з постачаннями на внутрішній ринок, що створює загрозу продовольчій безпеці РФ", - додали у російському Мінсільгоспі.
Напередодні російський президент Володимир Путін під час наради з урядом здивувався через те, що куряче м'ясо в Росії з початку року подорожчало більше ніж на 27%.
Він попросив пояснити це міністра сільського господарства Дмитра Патрушева, який брав участь у засіданні по відеозв'язку з селекційного центру з виведення курей.
"Те, що ви з нами з курника спілкуєтеся, це чудово, це пожвавлює нашу сьогоднішню роботу, зустріч із урядом, безумовно. Але чого курятина так подорожчала? М'ясо птиці у нас з початку року зросло більше ніж на 27%", - здивувався Путін.
Патрушев відповів, що російські виробники вже "відчули соціальну відповідальність" і почали знижувати ціни, проте Путін заперечив, що постачальники просто "бізнесом займаються", а уряд має "вчасно включати відомі механізми, зокрема й закупівлю імпорту у найближчих наших сусідів". У відповідь Патрушев запевнив, що Росія вже почала імпортувати курятину з Білорусі та Казахстану.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабінет міністрів хоче ввести новий податок на землю в Україні, пропонується стягувати податок за заповідні землі
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з IRIS-T, боєприпасами і БТР
|Фіцо готовий за певних умов збільшити внесок у бюджет ЄС, щоб допомогти Україні
|Тимчасовий гуманітарний коридор з/до портів Великої Одеси 27 жовтня поновив роботу після триденної перерви
|США не допустять перемоги Росії, це може підштовхнути Китай до війни з Тайванем, - Джонсон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|FATF знову не стала заносити РФ до «чорного списку», занесла до "сірого" списку Болгарію і виключила Панаму і Каймани
|Санду допустила вступ Молдови до ЄС без Придністров'я
|Прибутки оборонпрому США починають зростати завдяки військовій допомозі для України
|ЄС проконсультується з Україною щодо «гарантій безпеки» – заява лідерів
|Країни Євросоюзу погодились передати доходи від заморожених російських активів Україні, – FT
|Польща направила в Україну персонал для ремонту військової техніки
Бізнес
|Кількість зареєстрованих кіберінцидентів за квартал зросла на 46%, – Держспецзв'язку
|В ЄС досягли прогресу у переговорах щодо закону по регулюванню ШІ – ЗМІ
|BMW представила нове покоління кросовера X2
|Газети ведуть переговори з OpenAI про плату за використання їхнього контенту в ChatGPT
|Europol заарештував ключових членів хакерського угруповання Ragnar Locker, яке тероризувало багато світових компаній, зокрема й Capcom
|Вживані електромобілі дешевшають швидше за бензинові чи дизельні авто
|Китайські техногіганти Alibaba і Tencent інвестували в стартап Zhipu - конкурента OpenAI