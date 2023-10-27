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АНАЛІТИКА

Росія заборонить експорт курятини після здивування Путіна через зростання цін

 

Міністерство сільського господарства Росії ініціювало запровадження заборони на експорт яєць та деяких видів м'яса птиці.

Відповідні проєкти постанов уряду РФ вже оприлюднені на порталі нормативних правових актів, пише російська редакція Forbes.

У міністерстві пояснили, що заборонити експорт необхідно, щоб стримати зростання цін та упередити дефіцит цих продуктів на внутрішньому ринку. За даними російського Мінсільгоспу, ціни на яйця у Росії за рік зросли на 24%, на куряче м'ясо - 25,3%. Російська влада пояснює це "зниженням обсягів виробництва цієї продукції в останні місяці та зростанням її собівартості на тлі високого курсу долара".

"Крім того, поточна ситуація сприяє надмірній привабливості вивезення даної продукції порівняно з постачаннями на внутрішній ринок, що створює загрозу продовольчій безпеці РФ", - додали у російському Мінсільгоспі.

Напередодні російський президент Володимир Путін під час наради з урядом здивувався через те, що куряче м'ясо в Росії з початку року подорожчало більше ніж на 27%.

Він попросив пояснити це міністра сільського господарства Дмитра Патрушева, який брав участь у засіданні по відеозв'язку з селекційного центру з виведення курей.

"Те, що ви з нами з курника спілкуєтеся, це чудово, це пожвавлює нашу сьогоднішню роботу, зустріч із урядом, безумовно. Але чого курятина так подорожчала? М'ясо птиці у нас з початку року зросло більше ніж на 27%", - здивувався Путін.

Патрушев відповів, що російські виробники вже "відчули соціальну відповідальність" і почали знижувати ціни, проте Путін заперечив, що постачальники просто "бізнесом займаються", а уряд має "вчасно включати відомі механізми, зокрема й закупівлю імпорту у найближчих наших сусідів". У відповідь Патрушев запевнив, що Росія вже почала імпортувати курятину з Білорусі та Казахстану.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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