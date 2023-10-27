Турецький ЦБ підвищив ключову ставку до 35%, нового максимуму з 2003 р.

Центробанк Туреччини підвищив ключову процентну ставку на засіданні в четвер до нового максимуму з 2003 року.

Ставку за семиденними операціями РЕПО збільшено на 5 відсоткових пунктів - до 35% річних, ідеться в повідомленні турецького ЦБ.

Як зазначив центробанк, інфляція в третьому кварталі перевершила його очікування на тлі зростання зарплат і ослаблення ліри, а його рішення, як і раніше, залежатимуть від даних, які надходять.

При цьому прямі іноземні інвестиції (ПІІ), нарощування валютних резервів і зростання попиту на активи, що торгуються в турецькій валюті, зроблять значний внесок у стабілізацію цін, очікує регулятор.

У вересні споживчі ціни в Туреччині зросли на максимальні з минулого грудня 61,5% у річному виразі.

Турецька ліра незначно зміцнюється в парі з доларом після рішення ЦБ. Пара долар/ліра торгується на рівні 28,1349 ліри проти 28,1372 ліри на закриття попередньої сесії.