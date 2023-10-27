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АНАЛІТИКА

У Сенаті США пропонують відокремити допомогу Ізраїлю від фінансування для України

 

Група сенаторів США від Республіканської партії пропонує не поєднувати в одному пакеті фінансову допомогу Україні та Ізраїлю. Вони представили окремий законопроект щодо направлення коштів для Тель-Авіва, а не Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal та The Hill.

На думку американських політиків, їх ініціатива про поділ допомоги Ізраїлю запобігатиме "буксування" підтримки в Палаті представників.

Зазначається, що подібний законопроект від групи республіканців посилює проблеми, з якими стикається набагато більша пропозиція адміністрації американського президента Джо Байдена на суму 106 мільярдів доларів, яка включає збільшення фінансування для України.

У публікації також йдеться, що в Палаті представників кількість противників фінансування допомоги Україні вже почала складати більш ніж половину конференції Республіканської партії.

При цьому лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл намагається зберегти військову допомогу і Ізраїлю, і Україні. У середу він закликав колег підтримати пропозицію адміністрації Байдена, але зіштовхнувся із жорсткою опозицією з боку деяких консерваторів.

"Мітч закликав зберегти все це разом. Більше ніхто не висловився за цю позицію. Багато хто говорив: "Ізраїль нас об'єднує, а українське питання нас розділяє; давайте перекажемо гроші Ізраїлю окремо", - сказав один із республіканців, який був присутній на обговоренні.

Так, сенатор Республіканської партії заявив, що ряд колег висловилися за те, щоб пакет допомоги Ізраїлю все ж таки був виділений окремо від військової допомоги Україні.

Допомога від США Україні та Ізраїлю

Нагадаємо, близько тижня тому стало відомо, що американський президент Джо Байден звернеться до Конгресу із запитом, що включає допомогу Україні та Ізраїлю.

Як повідомили 20 жовтня у Білому домі, Байден запросив у Конгресу 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також на зміцнення оборонно-промислового комплексу. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити на постачання Україні, 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.

Раніше видання Politico писало, що Сенат може заблокувати такий пакет через незгоду республіканців.

Також повідомлялося, що новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив про готовність до переговорів щодо виділення допомоги Україні, але "за певних умов".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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