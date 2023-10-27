Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Угорщина хоче «пояснень» від Швеції, перш ніж затвердити її вступ у НАТО

 

В адміністрації Орбана заявили, що Угорщина очікує "пояснень" від Швеції, перш ніж парламент країни ратифікує протокол про її вступ у НАТО.

Як повідомляє SVT, про це на брифінгу заявив голова адміністрації угорського прем'єр-міністра Гергей Гуйяш.

Гуйяша запитали, чи Угорщина планує дотриматися обіцянки не стати останньою державою НАТО, яка ратифікує вступ Швеції - оскільки турецький парламент має проголосувати найближчим часом.

Він у відповідь нагадав про "те, що відбувалося у шведсько-угорських відносинах останнім часом", маючи на увазі критику демократичного відкату в Угорщині.

"Якщо вони вважають, що та думка була помилкою, то мають чітко сказати про це. Якщо вони вважають, що мали рацію - не знаю, чому вони хочуть бути з нами в одній команді", - сказав Гергей Гуйяш.

Раніше у вересні посадовець заявляв, що шведи "зробили все можливе, щоб зруйнувати повагу і довіру" між Швецією та Угорщиною, та що Швеції "буде краще", якщо Угорщина відкладе ратифікацію.

На той час ЗМІ повідомляли, що Угорщина не планує схвалювати вступ Швеції цієї осені і хоче добитися переговорів на найвищому рівні.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього тижня після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО.

В угорській опозиції після того закликали негайно зібрати парламент для схвалення вступу Швеції, аби Угорщина не виявилася останньою країною у цьому процесі. Проте у парламенті відхилили пропозицію.
За матеріалами: Європейська правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5082
  0,0230
 0,06
EUR
 1
 38,4687
  0,1484
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4029  0,02 0,06 38,0461  0,01 0,02
EUR 39,7018  0,04 0,10 40,5589  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4200  0,11 0,30 36,4450  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес