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Угорщина хоче «пояснень» від Швеції, перш ніж затвердити її вступ у НАТО
14:46 26.10.2023 |
В адміністрації Орбана заявили, що Угорщина очікує "пояснень" від Швеції, перш ніж парламент країни ратифікує протокол про її вступ у НАТО.
Як повідомляє SVT, про це на брифінгу заявив голова адміністрації угорського прем'єр-міністра Гергей Гуйяш.
Гуйяша запитали, чи Угорщина планує дотриматися обіцянки не стати останньою державою НАТО, яка ратифікує вступ Швеції - оскільки турецький парламент має проголосувати найближчим часом.
Він у відповідь нагадав про "те, що відбувалося у шведсько-угорських відносинах останнім часом", маючи на увазі критику демократичного відкату в Угорщині.
"Якщо вони вважають, що та думка була помилкою, то мають чітко сказати про це. Якщо вони вважають, що мали рацію - не знаю, чому вони хочуть бути з нами в одній команді", - сказав Гергей Гуйяш.
Раніше у вересні посадовець заявляв, що шведи "зробили все можливе, щоб зруйнувати повагу і довіру" між Швецією та Угорщиною, та що Швеції "буде краще", якщо Угорщина відкладе ратифікацію.
На той час ЗМІ повідомляли, що Угорщина не планує схвалювати вступ Швеції цієї осені і хоче добитися переговорів на найвищому рівні.
Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього тижня після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО.
В угорській опозиції після того закликали негайно зібрати парламент для схвалення вступу Швеції, аби Угорщина не виявилася останньою країною у цьому процесі. Проте у парламенті відхилили пропозицію.
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