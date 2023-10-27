Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Світовий лідер у галузі промислової пневматики - італійська Camozzi працює в окупованому Криму

 

Світовий лідер у галузі промислової пневматики - італійська компанія Camozzi, навіть після початку повномасштабного вторгнення продовжує співпрацювати з заводами російської промисловості, більше того - працює в окупованому Криму.

Про це повідомляє проєкт Trap Aggressor.

"Італійці працюють на окупованій Росією українській території. "Механозбиральний завод Камоцці Пневматика" досі працює в окупованому Сімферополі в Криму. На російському сайті з пошуку роботи можна знайти актуальну вакансію системного адміністратора на цей завод", - повідомляє Trap Aggressor.

Крім того, на вебсайті російської компанії "ВПК Конкордия" зазначено, що ця компанія - офіційний дилер CAMOZZI.

"Наше представництво CAMOZZI Сімферополь - це місце, де ви можете купити обладнання Камоцці за найкращою ціною в Сімферополі!", - йдеться в повідомленні.

Також ТОВ "Камоцці Пневматика" має 32 відділення у Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Нижньому Новгороді, Казані та інших містах.

Серед клієнтів компанії в Росії - заводи військово-промислового комплексу: "Іжорські заводи", "Коломенський завод", "Силові машини", "НПК "Уралвагонзавод" і холдинг "ПетрозаводскМаш".

З системи моніторингу російських тендерів відомо, що "Камоцці Пневматика" принаймні у 2018 році постачала запчастини для обробки металу виробнику російських танків "Уралвагонзаводу", а також пневмоциліндри Казанському пороховому заводу. Восени 2022-го року "Камоцці Пневматика" брала участь у виставці обладнання у Москві.

Одночасно "Камоцці Пневматика" напряму торгує із материнською компанією з Італії "Camozzi Automation Spa".

За даними міжнародних торговельних баз, після повномасштабного вторгнення італійська компанія поставила російській "Камоцці Пневматика" продукції на 61 млн доларів. Більшість продукції - це фітинги для труб, вироби з алюмінію та пластмаси. Проте також "Камоцці Пневматика" за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну завезла в Росію силові установки та пневматичні двигуни на 3,6 млн доларів.

Нагадуємо:

Camozzi Group - міжнародна компанія, заснована в Італії. Один зі світових лідерів у галузі промислової пневматики. На цьому заводі конструюють і виготовляють важке металоріжуче обладнання, фрезерні станки та спеціальне устаткування для обробки великогабаритних деталей. Компанія має представництва в 78 країнах світу, серед яких залишається Росія.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5082
  0,0230
 0,06
EUR
 1
 38,4687
  0,1484
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4029  0,02 0,06 38,0461  0,01 0,02
EUR 39,7018  0,04 0,10 40,5589  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4200  0,11 0,30 36,4450  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес