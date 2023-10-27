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Світовий лідер у галузі промислової пневматики - італійська Camozzi працює в окупованому Криму
13:49 26.10.2023 |
Світовий лідер у галузі промислової пневматики - італійська компанія Camozzi, навіть після початку повномасштабного вторгнення продовжує співпрацювати з заводами російської промисловості, більше того - працює в окупованому Криму.
Про це повідомляє проєкт Trap Aggressor.
"Італійці працюють на окупованій Росією українській території. "Механозбиральний завод Камоцці Пневматика" досі працює в окупованому Сімферополі в Криму. На російському сайті з пошуку роботи можна знайти актуальну вакансію системного адміністратора на цей завод", - повідомляє Trap Aggressor.
Крім того, на вебсайті російської компанії "ВПК Конкордия" зазначено, що ця компанія - офіційний дилер CAMOZZI.
"Наше представництво CAMOZZI Сімферополь - це місце, де ви можете купити обладнання Камоцці за найкращою ціною в Сімферополі!", - йдеться в повідомленні.
Також ТОВ "Камоцці Пневматика" має 32 відділення у Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Нижньому Новгороді, Казані та інших містах.
Серед клієнтів компанії в Росії - заводи військово-промислового комплексу: "Іжорські заводи", "Коломенський завод", "Силові машини", "НПК "Уралвагонзавод" і холдинг "ПетрозаводскМаш".
З системи моніторингу російських тендерів відомо, що "Камоцці Пневматика" принаймні у 2018 році постачала запчастини для обробки металу виробнику російських танків "Уралвагонзаводу", а також пневмоциліндри Казанському пороховому заводу. Восени 2022-го року "Камоцці Пневматика" брала участь у виставці обладнання у Москві.
Одночасно "Камоцці Пневматика" напряму торгує із материнською компанією з Італії "Camozzi Automation Spa".
За даними міжнародних торговельних баз, після повномасштабного вторгнення італійська компанія поставила російській "Камоцці Пневматика" продукції на 61 млн доларів. Більшість продукції - це фітинги для труб, вироби з алюмінію та пластмаси. Проте також "Камоцці Пневматика" за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну завезла в Росію силові установки та пневматичні двигуни на 3,6 млн доларів.
Нагадуємо:
Camozzi Group - міжнародна компанія, заснована в Італії. Один зі світових лідерів у галузі промислової пневматики. На цьому заводі конструюють і виготовляють важке металоріжуче обладнання, фрезерні станки та спеціальне устаткування для обробки великогабаритних деталей. Компанія має представництва в 78 країнах світу, серед яких залишається Росія.
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