Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Франції ввели в експлуатацію перший плавучий LNG-термінал

 

У французькому місті Гавр ввели в експлуатацію перший у Франції плавучий термінал з приймання зрідженого природного газу FSRU Cape Ann. Про це повідомила компанія TotalEnergies, яка ним оперує.

"Термінал закачав свої перші мегават-години газу в мережу, якою управляє GRTgaz, використавши для цього зріджений природний газ з Норвегії", - йдеться в повідомленні.

Характеристики FSRU Cape Ann:

→ максимальна потужність: 5 млрд куб. м на рік, або 10% споживання Франції;
→ ємність зберігання: 142 500 куб. м;
→ розміри: довжина - 283 м, ширина - 43,4 м;
→ дедвейт: 112 457 тонн;
→ рік будівництва: 2010;
→ власник: Höegh LNG;
→ прапор: Франція.

TotalEnergies законтрактувала половину річної потужності термінала в Гаврі. Решта потужності буде виставлена на продаж за правилами, затвердженими регулятором.

За даними видання LNGPrime, це п'ятий LNG-термінал у Франції, але решта чотири - наземні. Це термінали Fos Tonkin, Fos Cavaou (обидва - Фос-сюр-Мер, Середземне море), and Montoir-de-Bretagne (Монтуар-де-Бретань, Атлантичний океан), а також Dunkirk (Дюнкерк, Північне море). Їхня спільна потужність - близько 26,8 млн тонн на рік.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5082
  0,0230
 0,06
EUR
 1
 38,4687
  0,1484
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4029  0,02 0,06 38,0461  0,01 0,02
EUR 39,7018  0,04 0,10 40,5589  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4200  0,11 0,30 36,4450  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес