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У Франції ввели в експлуатацію перший плавучий LNG-термінал
13:09 26.10.2023 |
У французькому місті Гавр ввели в експлуатацію перший у Франції плавучий термінал з приймання зрідженого природного газу FSRU Cape Ann. Про це повідомила компанія TotalEnergies, яка ним оперує.
"Термінал закачав свої перші мегават-години газу в мережу, якою управляє GRTgaz, використавши для цього зріджений природний газ з Норвегії", - йдеться в повідомленні.
Характеристики FSRU Cape Ann:
→ максимальна потужність: 5 млрд куб. м на рік, або 10% споживання Франції;
→ ємність зберігання: 142 500 куб. м;
→ розміри: довжина - 283 м, ширина - 43,4 м;
→ дедвейт: 112 457 тонн;
→ рік будівництва: 2010;
→ власник: Höegh LNG;
→ прапор: Франція.
TotalEnergies законтрактувала половину річної потужності термінала в Гаврі. Решта потужності буде виставлена на продаж за правилами, затвердженими регулятором.
За даними видання LNGPrime, це п'ятий LNG-термінал у Франції, але решта чотири - наземні. Це термінали Fos Tonkin, Fos Cavaou (обидва - Фос-сюр-Мер, Середземне море), and Montoir-de-Bretagne (Монтуар-де-Бретань, Атлантичний океан), а також Dunkirk (Дюнкерк, Північне море). Їхня спільна потужність - близько 26,8 млн тонн на рік.
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