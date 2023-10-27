У ЄС більшає сумнівів, чи можна довіряти Угорщині – The Guardian

Глава угорського уряду Віктор Орбан зараз ізольований у ЄС сильніше, ніж будь-коли раніше, і в Євросоюзі очікують все більше проблем з Будапештом.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації The Guardian з посиланням на анонімних дипломатів, які обіймають високі посади у ЄС.

"Нещодавня зустріч Орбана з Путіним у Пекіні й те, як угорський прем'єр-міністр порівняв ЄС із Радянським Союзом, ставить під сумнів, чи можемо ми все ще довіряти цій країні як союзнику і партнеру", - сказав один європейський дипломат, який говорив на умовах анонімності.

Проблеми з Угорщиною "швидше за все, ставатимуть все глибшими й глибшими, і все більше загрожуватимуть спільним рішенням зі стратегічно важливих питань", - додав дипломат.

Другий європейський дипломат, який обіймає високу посаду, сказав, що "Угорщина стає все більше і більше ізольованою, оскільки затримка з членством Швеції в НАТО негативно впливає на безпеку всіх союзників".

Нагадаємо, що Туреччина зробила крок до ратифікації заявки Швеції на членство в Альянсі, привернувши увагу до небажання Угорщини затвердити її.

У другій половині наступного року Угорщина головуватиме у Раді ЄС, що дасть їй більший вплив на формування європейських політик. Деякі європейські посадовці не думають, що ізоляція змінить поведінку угорського лідера.

Також висловлюють припущення, що Роберт Фіцо, новий прем'єр-міністр Словаччини, може стати союзником Орбана в деяких європейських політичних баталіях.

В Угорщині, однак, визнають що країна може стати більш ізольованою.

"Існує багато невизначеності щодо майбутнього... Але те, що можна сказати напевно, це те, що в майбутньому буде більший ризик бути ізольованим", - визнав високопоставлений угорський посадовець, який говорив на умовах анонімності.

Дивіться відеоблог "ЄП" про те, як Орбану нагадали, що силою Будапешт у ЄС ніхто не тримає, і якщо Угорщина відчуває себе нещасливою у ЄС - вона завжди може піти.