Фінансові новини
- |
- 27.10.23
- |
- 23:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У ЄС більшає сумнівів, чи можна довіряти Угорщині – The Guardian
11:36 26.10.2023 |
Глава угорського уряду Віктор Орбан зараз ізольований у ЄС сильніше, ніж будь-коли раніше, і в Євросоюзі очікують все більше проблем з Будапештом.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації The Guardian з посиланням на анонімних дипломатів, які обіймають високі посади у ЄС.
"Нещодавня зустріч Орбана з Путіним у Пекіні й те, як угорський прем'єр-міністр порівняв ЄС із Радянським Союзом, ставить під сумнів, чи можемо ми все ще довіряти цій країні як союзнику і партнеру", - сказав один європейський дипломат, який говорив на умовах анонімності.
Проблеми з Угорщиною "швидше за все, ставатимуть все глибшими й глибшими, і все більше загрожуватимуть спільним рішенням зі стратегічно важливих питань", - додав дипломат.
Другий європейський дипломат, який обіймає високу посаду, сказав, що "Угорщина стає все більше і більше ізольованою, оскільки затримка з членством Швеції в НАТО негативно впливає на безпеку всіх союзників".
Нагадаємо, що Туреччина зробила крок до ратифікації заявки Швеції на членство в Альянсі, привернувши увагу до небажання Угорщини затвердити її.
У другій половині наступного року Угорщина головуватиме у Раді ЄС, що дасть їй більший вплив на формування європейських політик. Деякі європейські посадовці не думають, що ізоляція змінить поведінку угорського лідера.
Також висловлюють припущення, що Роберт Фіцо, новий прем'єр-міністр Словаччини, може стати союзником Орбана в деяких європейських політичних баталіях.
В Угорщині, однак, визнають що країна може стати більш ізольованою.
"Існує багато невизначеності щодо майбутнього... Але те, що можна сказати напевно, це те, що в майбутньому буде більший ризик бути ізольованим", - визнав високопоставлений угорський посадовець, який говорив на умовах анонімності.
Дивіться відеоблог "ЄП" про те, як Орбану нагадали, що силою Будапешт у ЄС ніхто не тримає, і якщо Угорщина відчуває себе нещасливою у ЄС - вона завжди може піти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабінет міністрів хоче ввести новий податок на землю в Україні, пропонується стягувати податок за заповідні землі
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з IRIS-T, боєприпасами і БТР
|Фіцо готовий за певних умов збільшити внесок у бюджет ЄС, щоб допомогти Україні
|Тимчасовий гуманітарний коридор з/до портів Великої Одеси 27 жовтня поновив роботу після триденної перерви
|США не допустять перемоги Росії, це може підштовхнути Китай до війни з Тайванем, - Джонсон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Санду допустила вступ Молдови до ЄС без Придністров'я
|Прибутки оборонпрому США починають зростати завдяки військовій допомозі для України
|ЄС проконсультується з Україною щодо «гарантій безпеки» – заява лідерів
|Країни Євросоюзу погодились передати доходи від заморожених російських активів Україні, – FT
|Польща направила в Україну персонал для ремонту військової техніки
|У Росії посилюються інфляційні тенденції: облікову ставку підвищили вчетверте за три місяці
Бізнес
|Кількість зареєстрованих кіберінцидентів за квартал зросла на 46%, – Держспецзв'язку
|В ЄС досягли прогресу у переговорах щодо закону по регулюванню ШІ – ЗМІ
|BMW представила нове покоління кросовера X2
|Газети ведуть переговори з OpenAI про плату за використання їхнього контенту в ChatGPT
|Europol заарештував ключових членів хакерського угруповання Ragnar Locker, яке тероризувало багато світових компаній, зокрема й Capcom
|Вживані електромобілі дешевшають швидше за бензинові чи дизельні авто
|Китайські техногіганти Alibaba і Tencent інвестували в стартап Zhipu - конкурента OpenAI