Байден пригрозив Ірану у разі атаки на війська США на Близькому Сході

Президент США Джо Байден попередив верховного лідера Ірану, що США дадуть відповідь, якщо Іран або його союзники нападуть на американських військовослужбовців, дислокованих на Близькому Сході.

Про це Байден сказав, виступаючи на спільній пресконференції з прем'єром Австралії в Білому домі, повідомляє "Європейська правда".

"Моє попередження аятолі полягало в тому, що якщо вони продовжать діяти проти цих військ, ми відповімо. І він повинен бути готовий", - зазначив глава Білого дому.

Його коментарі пролунали після кількох нападів на американські війська і військові об'єкти на Близькому Сході з моменту початку війни між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупованням ХАМАС, що тривалий час отримувало фінансову і матеріально-технічну підтримку від Тегерана.

США публічно пообіцяли підтримати Ізраїль у його прагненні завдати військової поразки ХАМАС і покласти край його пануванню в секторі Гази.

Підтримувані Тегераном маріонеткові угруповання пригрозили атакувати американські військові об'єкти, якщо Ізраїль вторгнеться у сектор Гази.

Минулого тижня відбулася серія нападів, які були спрямовані на американські бази як в Іраку, так і в Сирії.

Есмінець ВМС США в північній частині Червоного моря перехопив кілька ракет і безпілотників, запущених підтримуваними Іраном єменськими повстанцями-хуситами

У понеділок речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер повідомив журналістам, що американські війська в гарнізоні Аль-Танф на півдні Сирії збили два безпілотники, які націлилися на їхні позиції. Ніхто з військовослужбовців не постраждав.

У понеділок Райдер також заявив, що Пентагон покладе на Іран відповідальність за удари по американських військах, враховуючи минулу підтримку Іраном угруповань.

За даними ЗМІ, Ізраїль погодився на прохання США відкласти наземну операцію в секторі Гази, аби американська сторона транспортувала до регіону додаткові системи протиповітряної оборони для захисту власних військ.

Пентагон намагається розгорнути близько десятка систем ППО для прикриття американських військових баз в Іраку, Сирії, Кувейті, Йорданії, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах.