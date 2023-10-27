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АНАЛІТИКА

США можуть збільшити фінансування на збагачення урану, щоб знизити залежність від РФ

 

Адміністрація президента США Джо Байдена закликала Конгрес надати додаткове фінансування для зміцнення енергетичної незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

У повідомленні йдеться, що додаткове фінансування необхідне для поліпшення довгострокових внутрішніх можливостей США зі збагачення урану.

Стверджується, що це пріоритет для національної безпеки, оскільки залежність від російських джерел урану створює ризик для економіки та цивільної ядерної промисловості Сполучених Штатів, яка ще більше погіршилася російською війною в Україні.

"Без дій Росія продовжуватиме утримувати світовий ринок урану на шкоду союзникам і партнерам США. Щоб бути успішною, ця ініціатива також потребує довгострокової заборони на імпорт збагаченого урану з РФ до США", - заявили в Білому домі.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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