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АНАЛІТИКА

США, Японія та Південна Корея підтвердили та засудили поставки зброї з КНДР до Росії

 

США, Японія та Південна Корея виступили зі спільною заявою у якій підтвердили поставки КНДР військового обладнання та боєприпасів Росії та рішуче засудили їхню співпрацю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

Країни засудили передачу Корейською Народно-Демократичною Республікою зброї Російській Федерація для її використання проти народу України.

"Такі поставки зброї, деякі з яких, як ми зараз підтверджуємо, завершені, значно збільшать людські жертви в агресивній війні Росії", - йдеться в заяві.

Міністри закордонних справ трьох країн також заявили, що продовжать уважно стежити за будь-якими матеріалами, які Росія надає Північній Кореї на підтримку військових цілей Пхеньяна.

Зазначається, що США, Японія та Південна Корея глибоко стурбовані можливістю будь-якої передачі КНДР технологій, пов'язаних із створенням ядерної зброї чи балістичних ракет.

Співпраця КНДР і РФ

13 вересня диктатори Кім Чен Ин і Володимир Путін зустрілись в Росії для обговорення військової співпраці. До цього західні ЗМІ повідомляли про наміри КНДР передати Росії артилерійські боєприпаси та зброю в обмін на технології.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі заявив, що Північна Корея надала Росії одну тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами на тлі війни в Україні.

У Держдепі США також заявили, що зроблять усі можливі кроки, щоб притягнути до відповідальності тих, хто причетний до поставок зброї між Північною Кореєю і Росією.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: КНДР, Росія
 

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