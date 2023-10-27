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АНАЛІТИКА

Байден зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю в Білому домі, - ЗМІ

 

Президент США Джо Байден зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю Ван І у Білому домі вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Джерела видання стверджують, що зустріч американського лідера з Ван І це жест ввічливості, який може закласти основу для зустрічі Байдена з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у листопаді.

Глава МЗС КНР під час свого візиту до Сполучених Штатів також проведе зустрічі у Вашингтоні з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і радником Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Що передувало

Варто зауважити, що відносини між Китаєм та Сполученими Штатами дещо покращилися, хоча ще на початку року перебували в найнижчій точці. Ситуація загострилася, коли над США зафіксували китайську повітряну кулю. Як тоді писали західні ЗМІ, Пекін міг використовувати її для спостереження за американськими секретними об'єктами.

Кілька місяців тому президент США Джо Байден назвав китайського лідера Сі Цзіньпіна диктатором. Тим не менш, він заявляв, що хоче зустрітись з головою КНР.

Згодом ЗМІ повідомили, що Білий дім уже почав планувати зустріч Байдена з лідером КНР. Вона може відбутися на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який пройде у Сан-Франциско з 11 по 17 листопада.

Сі Цзіньпінь заявив, що Китай готовий продовжувати взаємовигідну співпрацю зі Сполученими Штатами Америки, оскільки від цього залежить доля людства.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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